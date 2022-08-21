38 нови случая на Covid-19 в Пловдив

420 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, това сочат данните от Единния информационен портал. 38 са регистрираните заразени в Пловдив и областта. Направени са 2013 теста, а делът на положителните резултати е близо 21%.

Вижте разпределението на случаите за последните 24 часа по области: Благоевград – 14; Бургас – 47; Варна – 39; Велико Търново – 4; Видин – 1 Враца – 11; Габрово – 8; Добрич – 8; Кърджали – 2; Кюстендил – 5; Ловеч – 6; Монтана – 9; Пазарджик – 9; Перник – 8; Плевен – 10; Пловдив – 38; Разград – 3; Русе – 11; Силистра – 5; Сливен – 9; Смолян – 9; София област – 12; София град – 98; Стара Загора – 22; Търговище – 1; Хасково – 10; Шумен – 8; Ямбол – 13 души.

В болница за лечение за денонощието са постъпили 22 души, а излекуваните са 132.

През последните 24 часа са поставени едва 146 ваксини.