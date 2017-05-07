Тъжната история на една филия хляб
Шеговита снимка от пловдивско заведение обиколи социалните мрежи
Неделен ден, почивен ден. Какво по-хубаво от това, да прекарате дългия уикенд с приятели, без да мислите за домашни или служебни ангажименти. Излезте навън, изпийте една бира, или две, а може и три… Пък току видите нещо забавно и обикновената неделя се превърне в истинско и ползотворно забавление.
В точно това се превърна една случайно направена снимка в пловдивски бар. Заведението е популярната бирария „Котка и мишка“ в Капана, а снимката не е на интериора, на изкушаващо пиво или на доволни клиенти. Кадърът, който стотици пъти бе споделен в социалните мрежи от всички краища на страната, е на черната дъска в заведението, на която всеки от посетителите може да напише нещо.
Надписът, който забавлява фейсбук маняците гласи: „Всяка филия хляб е тъжната история на ечемик, който е могъл да стане бира…“ Е, за съжаление, не всеки ечемик може да има щастлив живот, но може да уважите зърното, което се е превърнало в течен хляб. В чест на снимката, казваме НЕ на хляба за един ден и отиваме да пийнем течен хмел. Наздраве!
375 коментари
indian pharmacy: Indian pharmacy coupon codes – verified Indian drugstores
mexican pharmacy doctor recommended Mexican pharmacy Mexico to USA pharmacy shipping
doctor recommended Indian pharmacy oxycodone in india doctor recommended Indian pharmacy
generic medicine from Mexico mexico pharmacy certified Mexican pharmacy discounts
verified Canada drugstores: canadian pharmacy online – affordable medications from Canada