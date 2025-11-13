Средната заплата за третото тримесечие на 2025 г. е 2549 лева

Средната месечна работна заплата в България за периода юли–септември 2025 г. е достигнала 2549 лева, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо второто тримесечие е отчетено леко понижение – с под един процент.

Най-сериозен спад се наблюдава в сферата на образованието, където възнагражденията намаляват с около 4 процента.

В същото време София запазва водещата си позиция по ниво на доходите – средната заплата в столицата за септември достига 3494 лева, като е отчетен ръст от 102 лева спрямо август. В останалите региони средните възнаграждения остават под границата от 3000 лева.

По данни на НСИ средната заплата в обществения сектор е 2511 лева, а в частния – 2662 лева, което представлява съответно намаление от 15 и 48 лева спрямо предходното тримесечие.

Традиционно най-високоплатени остават работещите в информационните технологии и далекосъобщенията, където възнагражденията надхвърлят 5500 лева. Следват финансовите и застрахователните дейности – над 3700 лева, и енергетиката – над 3500 лева.

На другия полюс са заетите в хотелиерството и ресторантьорството със средна заплата от 1586 лева, както и в селското, горското и рибното стопанство – 1763 лева.

Разликите по региони остават значителни – най-ниските възнаграждения се отчитат във Видин (1799 лв.) и Благоевград (1815 лв.). В Пловдив средната заплата е 2199 лв., а във Варна – 2345 лв.

Към края на септември наетите лица в страната са малко над 2,36 милиона, като броят им намалява с около 30 хиляди спрямо юни – основно заради приключването на сезонната заетост през летните месеци.