Приятели зад бара – Архитектите от dontDIY
Светльо, Стефан и Христо са основатели, собственици и креативни директори на dontDIY – студио за архитектура, дизайн, естетика и още нещо от 2011 година насам. От късното лято на 2013-а до преди една седмица курират фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK в Капана. Носители са на редица отличия като първо място в международния конкурс за Пасивна Къща през 2013, трето място на конкурса за Студио 5 на БНТ, Бронзов медал на A Design Award в Милано през 2014, както и на Quality of Production Award по време на фестивала Миксер в Белград. Тримата стоят и зад новосъздадения бранд за мебели Almost.
Заповядайте в artnewscafe тази неделя(02.11), за да научите повече за тях!
Инициативата „Приятели зад бара” на artnewscafe има за цел да среща посетителите с интересни личности, които представят заниманията, любимите си напитки, храни и се превръщат в онези бармани, с които можеш да побъбриш на воля.
245 коментари
п»їTo be honest, I stumbled upon an informative page about generic pills from India. It details the manufacturing standards on prescriptions. If you are looking for Trusted Indian sources, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# top 10 online pharmacy in india. Cheers.
п»їRecently, I found a helpful resource regarding Indian Pharmacy exports. It explains WHO-GMP protocols for ED medication. In case you need reliable shipping to USA, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# п»їlegitimate online pharmacies india. Might be useful.
Sharing, a helpful overview on Mexican Pharmacy safety. It explains pricing differences for generics. You can read it here: п»їUpstate Medical.
I was wondering about ordering meds from Mexico. I saw a cool archive that compares best pharmacies: п»їmexican pharmacy. Looks legit.
п»їTo be honest, I found a useful resource concerning ordering meds from India. The site discusses the manufacturing standards for generic meds. If you are looking for reliable shipping to USA, go here: п»їkisawyer.us.com. Might be useful.