Пловдив празнува Международния ден на мавруда с Urban Wine Fest

Пловдив ще отбележи Международния ден на мавруда. Инициативата, създадена и организирана от Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП), ще бъде отбелязана под тепетата с Urban Wine Fest – Пловдив от 3 до 5 октомври. Мостът над ул. „Гладстон“ ще се превърне във винена сцена, където в рамките на три дни под тепетата ще се леят аромати, вкусове и музика.

Фестивалните шатри ще съберат винени барове, кулинарни кътове и музикална програма с празнична атмосфера. Гостите ще могат да опитат над 45 вина от 17 български и балкански сорта поднесени с увлекателни истории от винените експерти на БАВП.

За пръв път ще има регионален щанд, създаден съвместно със сдружение „Пловдив винени маршрути“. Там посетителите ще могат да се потопят в тероара и отличителния стил на пловдивските вина, представени в контекста на региона и неговите традиции.

В неделя, в рамките на регионалната инициатива „На чаша вино разстояние от Пловдив“, 12 изби от Западна Тракия и Розовата долина ще отворят врати за винени турове и специални дегустации. Гостите ще могат да опитат по 3+ подбрани вина във всяка винарна – различни от фестивалните, да се разходят сред есенните лозя, да надникнат във ферментационните зали и да разговарят със създателите на вината. Входът ще е бутилка вино на човек, закупена от винарните.

Ендемични сортове като Мавруд, Широка мелнишка лоза, Рубин, Гергана, Мелник 55, Памид, Червен мискет, Врачански, Сандански и Варненски мискет, Керацуда и др.

Балкански класики като Димят и Гъмза, които са намерили своя дом в България.

Вкусни предложения от кулинарните творци, които ще се грижат за перфектната комбинация храна и вино.

Вход свободен. Дегустациите и консумацията се заплащат на място.

Фестивални дни:

03.10 (петък): 16:00–22:00



04.10 (събота): 14:00–22:00

05.10 (неделя): 14:00–17:00.