Задържаха 69 души заради наркотици

Общо 69 души са били задържани при специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления, свързани с притежание, съхранение и разпространение на наркотици на територията на Пловдив и областта, съобщиха от МВР.

Действията са осъществени в периода 12-19 септември от служители на отделите „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ и всички районни управления, под надзора на прокуратурата.

Иззети са различни видове високорискови вещества – около 118 грама амфетамин, 30 грама марихуана, 22 грама синтетични канабиноиди, 14 грама кокаин, 2,6 грама фентанил и известни количества хашиш и екстази.

Допълнително са конфискувани 16 вейпове със съдържание на наркосубстанции, 2 канабисови растения и близо 20 килограма безакцизен тютюн. По случаите са образувани 69 бързи и 3 досъдебни производства, както и 9 предварителни проверки.