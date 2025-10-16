Природният газ поскъпва с 8% през ноември

През ноември се очаква цената на природния газ да се увеличи с близо 8% и да достигне около 66 лева за мегаватчас без такси и налози. Това предложение е направено от „Булгаргаз“ към Комисията за енергийно и водно регулиране.

Причината за поскъпването е по-голямото търсене от страна на клиентите преди зимния сезон, което намалява делът на по-евтиния азерски газ в ценовия микс. През ноември ще се използват доставки на втечнен природен газ, газ от хранилището в Чирен и количества по договора с турската компания „Боташ“.

Решението за окончателната цена ще бъде взето от регулатора в края на месеца.