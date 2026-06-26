След 6 юни и 20 юни, още една символична дата събира рекорден брой сватби. Голям е интересът и към 8 август

Огледалната дата 26.06.2026 г. се превърна в една от най-предпочитаните за сключване на граждански брак в Пловдив. Общо 25 сватбени церемонии се провеждат днес, съобщи директорът на ОП „Радостни обреди“ Чудомира Пинджева.

За да могат всички ритуали да се проведат спокойно, церемониите са разпределени през 30 минути.

Най-много двойки – 10, ще се венчаят в Дома на младоженците в центъра на града. Още 10 церемонии са насрочени в ритуалната зала на район „Тракия“, а 5 двойки са избрали изнесени ритуали на различни локации.

Сред младоженците днес има както съвсем млади влюбени, така и двойки, решили да направят тази важна крачка на по-късен етап от живота си. Най-младите са малко над 20 години, а най-възрастните – малко над 60.

Символичните дати стават все по-търсени

Интересът към красивите и лесни за запомняне дати продължава да расте. Само преди няколко седмици – на 6 юни, граждански брак са сключили 22 двойки, а на 20 юни – още 20.

Още отсега голям интерес има и към 08.08.2026 г., за която вече са записани 25 сватби. Очаква се броят им да се увеличи, като при необходимост ОП „Радостни обреди“ ще отвори допълнителни часови слотове, за да могат всички желаещи да сключат граждански брак.

През последните години все повече бъдещи семейства избират т.нар. огледални и повтарящи се дати, вярвайки, че те носят символика, лесно се помнят и превръщат сватбения ден в още по-специален спомен.