Общината официално пое управлението на Голямата Базилика
Община Пловдив официално пое управлението на археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Това се случи чисто документално днес, с подписването на протокол от Министерството на културата. Процедурата беше финализирана официално, след като още през октомври правителството предостави на общината обекта за управление за срок от 10 години.
Комплексът е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти не само под тепетата, а и в цялата страна. В момента археологическите и реставрационни дейности за замразени заради зимния сезон, но съвсем скоро работата на терен се подновява. С началото на пролетта се очаква да стартира и процесът по разкриване на Северния кораб на Базиликата, който се намира под пътната връзка между булевардите „Мария Луиза” и „Цар Борис III Обединител”. На мястото на пътя ще има нов градски площад, а целият проект, финансиран от Фондация „Америка за България” ще бъде завършен до 2018г.
1 287 коментари
buy Elavil: AmiTrip Relief Store – buy Elavil
Follicle Insight: cost of cheap propecia no prescription – Follicle Insight
Iver Protocols Guide: Iver Protocols Guide – ivermectin cost uk
https://follicle.us.com/# Follicle Insight
https://fertilitypctguide.us.com/# fertility pct guide
Follicle Insight: cost of cheap propecia online – cost of generic propecia without rx
https://fertilitypctguide.us.com/# where can i get generic clomid