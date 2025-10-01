За 40-ти път, Пловдив става домакин на един от най-значимите форуми във фотографията в България – Международните фотографски срещи. Тази година те са озаглавени „Една 40-годишна Одисея“ и започват с ретроспективна изложба, която ще бъде открита на 7 октомври в 18.00 ч. в изложбена зала „2019“ към Градска художествена галерия – Пловдив на ул. „Гладстон“ № 32.

„Международни фотографски срещи“ не са само фестивал, а културен форум, който от десетилетия събира автори и зрители в общо пространство на идеи и визуални търсения.

Днес той е едно от най-значимите събития за фотографията в България, а Пловдив – град с богата история и културни пластове – е неговата естествена сцена. Фотографията е език без превод и тази изложба с повече от 50 автори е доказателство, че образите могат да обединяват хора отвъд граници и различия. Срещите не са просто фестивал, а културна необходимост. Те ни учат да виждаме – и това е може би най-важният урок, който фотографията може да ни даде.

Подобно на Одисей, отплаващ от Троя, този фестивал започна своето пътешествие преди 40 години, несигурен за ветровете, но сигурен в желанието си да се завърне у дома с нещо, което си струва да покаже на света. И сега, тази Одисея е едновременно архив и компас – доказателство, че издръжливостта е форма на изкуство, а видението – пътешествие.

Нека празнуваме не само мястото, където сме пристигнали, но и всичко, което сме се осмелили да видим по пътя.

Фестивалът се финансира от община Пловдив по компонент „Фестивали и значими събития“ и е включен в Културния календар на града за 2025 година.

Артистичен директор и куратор е доц. Никола Лаутлиев. Концепцията за пространствено оформление на изложбата е дело на Мариета Ценова. Графичен и визуален дизайн – доц. Мариана Дафова.

Програма:

Ретроспективна изложба

Откриване: 7 октомври 2025, 18.00 ч.

ГХГ, зала 2019

9 –11 октомври – Уъркшоп с Рафело Казаков „Степени на несигурност: автопортрети в пиксели и сребро“.

Рафело Казако е български фотограф и визуален артист. От 1990 до 2023 г. живее в Съединените щати, където продължава да развива своята кариера. Неговото творчество обхваща различни аспекти на фотографията, включително социално ангажирани проекти, експериментални техники и концептуални изследвания.

7 – 8 октомври, Лекция и презентация на Джорджо Барера, Италия.

АМТИИ, Синьо училише

Основател на артистичната колектив “Fotoromanzo Italiano”, преподавател в Bauer School, Милано и Арт университета в Падуа. С “Fotoromanzo Italiano” артистичен колектив, основан през 2011 от него, Andrea Botto и Marco Citron —изследва и разширява жанра, създавайки „иновативни фоторомани“.

8 октомври, 17,30 ч.

ГХГ зала 2019

Представяне на книгата на Соня Станкова „Време / Образ 1983-2023“

11 октомври от 14:00 ч.

7 Films Lab и Women In Street Bulgaria

Базар за авторска фотография пред бар „Котка и Мишка“, Капана

7 Films Lab е лаборатория и школа за аналогова фотография в Пловдив. Създадена от екип от фотографи и артисти, които се стремят да възродят и популяризират аналоговата фотография в България.

Women in Street Bulgaria е инициатива, която се стреми да представи и отпразнува женската идентичност и култура в градската среда. Чрез фотография, улични изкуства и социални медии, проектът събира и споделя истории, портрети и моменти от живота на жени, които се изразяват и съществуват в публичното пространство.