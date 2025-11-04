Къде да направим частно събитие в Капана?

Ако търсите място за частно събитие в Капана, което съчетава характер, уют и качество, „Котка и Мишка LOCAL“ е идеалната локация. През зимните месеци популярният летен бар се превръща в перфектен терен за партита, рождени дни и нетуъркинг събития – с възможност за частен барман, пълно ползване на бара и компактно вътрешно пространство на две нива.

Локацията е отлична за по-затворени събирания до около 20 души – било то приятели, екипни тиймбилдинги или фирмени срещи. Пространството предлага непринудена атмосфера и пълен достъп до богата селекция от крафт бири, вина и ракии, създадени специално за марката.

„Котка и Мишка“ е първият крафт бирен бар в Пловдив и едно от емблематичните заведения в Капана. Тук ще откриете над 150 вида белгийска, немска, чешка, британска, сръбска и българска занаятчийска бира. Преди три години барът разшири концепцията си с „Котка и Мишка LOCAL“ – още по-лежерно, но също толкова качествено пространство, фокусирано върху напитки, произведени по поръчка на бара и с локален акцент.

Наливните и бутилираните бири от собствения бранд се варят при различни местни пивовари, а към тях се добавят специално подбрани вина и ракии от винарни в Пловдивския регион.

През топлите месеци уютното дворче на LOCAL предлага рядко срещано уединение в Капана и е любимо място на редовните посетители на „Котка и Мишка“. А през зимата мястото се трансформира в уединен и артистичен терен за лични празници и фирмени партита.

Сега е най-подходящото време да наемете „Къщата с крокодила“ и да съберете своята компания за незабравимо събитие – с частен барман, страхотно обслужване и едни от най-добрите крафт бири в Пловдив.

Опциите за наемане са гъвкави – според вашия график и предпочитания.

За повече информация: +359 899 873 626, coworking@catandmouse.bg