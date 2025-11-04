Апелативният съд в Пловдив остави без уважение искането за отстраняване на кмета на Минерални бани

Пловдивският апелативен съд отмени определение на Хасковския окръжен съд и отказа да отстрани от длъжност кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, обвиняем по няколко дела за престъпления по служба.

Съдът е приел, че от събраните до момента доказателства не може да се направи извод, че заеманата от него длъжност ще попречи на разследването или ще създаде пречки за изясняване на фактите по делото.

В мотивите си апелативните съдии отбелязват, че изводите на първата инстанция не намират опора в доказателствата. По делото са разпитани множество служители на общинската администрация, като всички изискани документи са били предоставени в срок, включително и на органите на досъдебното производство.

На Искендер са повдигнати общо четири обвинения за престъпления по служба – три от тях за периода 2016–2020 г., а четвъртото, повдигнато през септември 2025 г., касае деактуване на имот в общината.

Съдът подчертава, че при искания за процесуални мерки спрямо лица на публични длъжности трябва да има убедителни доказателства, че служебното им положение пречи на разследването. В случая не е установено подобно обстоятелство, като обвиняемият и общинската администрация са оказвали пълно съдействие на органите на досъдебното производство.

Решението на Апелативния съд – Пловдив е окончателно. От там напомнят, че „съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за невинен до влизане в сила на присъда“.