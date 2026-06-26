Докладът не посочва дали Пловдив попада сред седемте общини с най-големи разминавания в оценките на общинската собственост

Одиторите виждат риск общинска собственост да се продава значително под реалната ѝ пазарна стойност

Общини в страната продължават да осчетоводяват свои имоти по данъчни оценки, вместо по справедливата им стойност, близка до пазарната. Това е една от най-сериозните системни слабости, установени в одитите на Сметната палата върху годишните финансови отчети на бюджетните организации за 2024 година.

Според публикувания доклад, цитиран от News.bg, финансовият ефект от извършените одити възлиза на близо 2,205 млрд. лева, представляващи коригирани неправилни счетоводни отчитания в отчетите на общините.

Въпреки че общият брой на установените грешки намалява, одиторите отчитат, че редица системни проблеми продължават да изкривяват реалната картина на общинските финанси.

Имоти се водят по данъчни, а не по реални стойности

Един от най-сериозните проблеми остава оценяването на общинските имоти. Според Сметната палата през 2024 г. едва седем общини формират 55% от общата стойност на неправилно признатите активи, или над 555 млн. лева.

Одиторите припомнят, че данъчната оценка може да се използва само при първоначалното счетоводно признаване на имота и само ако тя отразява реалната му справедлива стойност.

Според доклада твърде ниските данъчни оценки могат да създадат предпоставки общинска собственост да бъде продавана на значително по-ниски цени от пазарните, въпреки че законът забранява продажби под данъчната оценка.

Други системни слабости

Сред най-често срещаните нарушения Сметната палата посочва още:

неправилно счетоводно отчитане на участието на общините в търговски дружества;

грешки при начисляването на амортизации;

некоректно отчитане на авансови плащания към изпълнители;

липса на достатъчен контрол дали срещу изплатени средства действително са извършени строително-монтажни работи или услуги.

Само осем общини формират 42% от неправилно отчетените разходи, като стойността на тези грешки достига близо 141,4 млн. лева.

Сигнали до институциите

След приключването на одитите Сметната палата е изпратила сигнали до редица институции. До Агенцията за държавна финансова инспекция са уведомени 38 общини, до Националната агенция за приходите – 6, до прокуратурата – една, както и една до Комисията за противодействие на корупцията.

Министерството на финансите е получило информация за резултатите от одитите на 125 общини, а Националното сдружение на общините – за 51.

В публикувания доклад не се посочва кои са седемте общини, при които е установено най-сериозното подценяване на общинските имоти. Дали сред тях е и Пловдив, не става ясно от публичната информация.

В публикувания доклад не се посочва кои са седемте общини, при които са установени най-сериозните разминавания при оценката на общинските имоти. От публичната информация не става ясно дали сред тях е и Пловдив.