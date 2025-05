Успяхме да се свържем с Тодорис Триантафило няколко дни преди второто му гостуване под тепетата. Преди две години много от нас танцуваха под неговите звуци в Капана и оттогава бе единствено въпрос на време да ни посети отново.

Здравей Тодорис, как си? Къде си в момента?

Здравей, благодаря, добре съм. В момента съм в едно от студиата ми в Атина, работейки над следващия ми хит. Имам две студиа, професионално и домашно, което ми позволява да работя винаги, когато получа вдъхновение или работя с други артисти по различни проекти.

Какво ново покрай теб?

В момента очаквам да започне летния сезон и поредното ми турне, както и ново резидентство в чисто нов клуб в Атина, който ще отвори врати скоро. Междувременно тече и подготовка за няколко мои нови издания. Студиото ми Glory Hill също се развива и отнема голяма част от времето. На фона на всичко това се опитвам и да си създам и по-здравословни навици.

Наскоро издаде чисто нов сингъл, Who Is In The House, за българския лейбъл Urge To Dance. Разкажи ни повече, какво те вдъхнови за него?

От самото начало на първото ми резиденство в Ню Йорк, преди няколко години, имах нуждата да продуцирам повече хаус музика – музика, която не следва модните тенденции. Преди това се случваше често да смесвам моето звучене с модния звук на даден момент, но след дълги разходки в Бруклин и Манхатън ми бе ясно,че искам да се завърна към хаус музиката, но използвайки нови продуцентски техники.

Преди две години бе твоето първо гостуване в Пловдив. Какво си спомняш от тогава?

Беше много горещо! Времето, не партито – шегувам се, разбира се (смеейки се, б.р)! Партито бе страхотно и наистина се забавлявахме с екипа на Urge To Dance. Обожавам Пловдив, спокойствието, артистичността на града и културата – това са моите любими неща от вашия град. Също много ми допадна реката, главната ви улица, сградите и историята на града.

Какво очакваш от тази събота и какво могат феновете да очакват от теб?

Нямам търпение да се завърна в Пловдив и да се срещна отново с приятелите, които създадох там последния път. Феновете могат да очакват всичко от мен – наелектризиращ сет, може би хипнотичен, но със сигурност танцувален! Никога не планувам сетовете си и избирам парчетата на момента. На мен самия ми е любопитно на какво музикално пътешествие ще се отправим заедно с всички присъстващи! Нямам търпение за това !