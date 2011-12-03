ЖивотЗабавление

Андреа Баника показа как се прави шоу в Сити Плейс

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 00:00ч, събота, 3 декември, 2011
75 126 1 минута

Ивета Ружинова
Image title
Андреа Баника се раздаде в Сити плейс вчера вечерта. Румънката показа на всички как се прави  истинско шоу, колко е важно да пееш на живо и как танците не пречат на професионалното изпълнение. Денс кралицата на северната ни съседка смело може да сложи в малкия си джоб повечето български поп изпълнителки, които претендират за гласови дадености. Публиката се поразкърши заедно с певицата под ритмите на най-нашумелите ѝ парчета, които я тласнаха към звездния подиум. Чухме Sexy, Love in Brazil, Samba и новото – Electrified. Двете танцьорки на поп-звездата бяха неотлъчно до нея през цялата вечер, а в комплект с Баника разпалиха и най-коравосърдечните мъжки екземпляри в Сити плейс с пищните си тела и танцови заложби. След като изпълни хитовите си сингли,  Андреа направи серия фотоси с най-върлите фенове. Които се снимаха с любимката си, а после почерпиха доволно на бара. Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title
Image title

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 00:00ч, събота, 3 декември, 2011
75 126 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

75 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина