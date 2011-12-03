Андреа Баника показа как се прави шоу в Сити Плейс

Ивета Ружинова



Андреа Баника се раздаде в Сити плейс вчера вечерта. Румънката показа на всички как се прави истинско шоу, колко е важно да пееш на живо и как танците не пречат на професионалното изпълнение. Денс кралицата на северната ни съседка смело може да сложи в малкия си джоб повечето български поп изпълнителки, които претендират за гласови дадености. Публиката се поразкърши заедно с певицата под ритмите на най-нашумелите ѝ парчета, които я тласнаха към звездния подиум. Чухме Sexy, Love in Brazil, Samba и новото – Electrified. Двете танцьорки на поп-звездата бяха неотлъчно до нея през цялата вечер, а в комплект с Баника разпалиха и най-коравосърдечните мъжки екземпляри в Сити плейс с пищните си тела и танцови заложби. След като изпълни хитовите си сингли, Андреа направи серия фотоси с най-върлите фенове. Които се снимаха с любимката си, а после почерпиха доволно на бара.





















