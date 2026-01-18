БългарияЗабавлениеКултураНовини

Празник е на ковачите, железарите, ножарите и налбантите

Свети Атанасий – владетел на снега и леда, гони зимата днес

Имен ден имат Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка

Атанасовден се празнува на 18 януари. Св. Атанасий е роден през 295 г. в Александрия (Египет) в семейство на бедни християни. Получил добро образование. Участвал в Първия Вселенски събор, където се показал с благодатно озарен ум в защита на вярата против ереста на Арий. На 28-годишна възраст, след смъртта на архиепископ Александър, е ръкоположен за архиерей на негово място в Александрия. Заради вярата преследван в изгнание 15 години. Страдал при императорите Констанций, Юлиан Отстъпник и при Валент, по време на когото известно време се укривал в една гробница. Жителите на Александрия така настоявали да се върне епископът им, че императорът се опасявал от бунт и се съгласил. В старанието си да се омиротвори църквата бил в постоянни спорове с еретиците. Починал в 373 година на 80 години.

На този ден се разрешава вино и елей.

Поверието гласи, че на този ден зимата се стяга да си ходи. Според народните вярвания свети Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, покровител е и на домашните животни. Облечен с копринена риза, той отива в планината на бял кон и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!”. Затова празникът е известен още и като Среди зима.

Народът вярвал, че празника се чества и за умилостивяване на болестите. Жените пекат се питки, които се надупчват с вилица, за да не се надупчат децата от шарка. По традиция трапезата включва пиле, приготвено с ориз, което се раздава на близки и съседи за здраве.

Най-разпространената легенда в нашия фолклор за Андон и Атанас е, че са двамата братя близнаци покровители на ковашкия занаят. Легендата разказва че във времето, когато не са съществували ковашките клещи, двамата братя работели в ковачницата и тъй като желязото вече прегаряло в пещта, свети Атанас бръкнал в огъня, хванал желязото с голи ръце и след това като видял кучето, което стояло в близост до огъня със свити предни лапи, решил да измайстори клещите по подобие на крачетата на кучето.

Затова днес е празник на ковачите, железарите, ножарите и налбантите. На този ден ковашките еснафи колят животно в чест на патрона си и организират големи трапези.

Черпят за имен ден Атанас, Атанаска, Атанаско, Таско, Наско, Трайко, Танка, Наца, Тана, Ачко, Живко, Траян, Траяна, Татиана, Трайка, Tанас, Hасo, Hася.

 

