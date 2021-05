WWF издига глас за планетата на песенния конкурс „Евровизия“

Latest posts by Под Тепето

DJ Армин ван Бюрен, посланик на WWF, призова своите почитатели да подкрепят природата

Най-голямата природозащитна организация в света WWF тази година се присъединява към културния феномен „Евровизия“, за да издигне глас в подкрепа на планетата и на всички, които се грижат за нея.

В името на общата кауза световноизвестният диджей и посланик на WWF Армин ван Бюрен освети в зелено символа на Ротердам – мостът „Еразмус“. Той беше придружен от изпълнителния супервайзър на „Евровизия“ Мартин Остердал, както и от Кирстен Шуйт – главен изпълнителен директор на WWF-Нидерландия, които заедно се обявявиха в подкрепа на природата, подписвайки глобалната електронна петиция „Глас за планетата“.

Нейната цел е да бъдат събрани един милион гласа на хора, които искат да спасят планетата – наш общ дом. Тази безпрецедентна демонстрация на подкрепа за природата ще бъде представена на световните лидери на различни ключови политически събития по-късно тази година, за да се изисква от тях да вземат правилните решения за нашето бъдеще.

„Когато мисля за гласа на нашата планета, мисля за сър Дейвид Атънбъроу. Той ме вдъхнови много през годините, помагайки ми да разбера колко ценен е животът на Земята и че трябва да направим всичко по силите си, за да го спасим. И вярвам, че всички имаме тази сила; стига да сме заедно, ние сме в състояние да започнем промяната. Ето защо призовавам всички мои фенове да подпишат глобалната петиция и нека техният глас бъде чут“, каза диджеят и посланик на WWF Армин ван Бюрен.

Чрез социалната мрежа TikTok, ван Бюрен ще призове своите почитатели да пеят или да танцуват на неговото парче „Million Voices“ чрез #voicefortheplanet Challenge. Холандският актьор и инфлуенсър Ник Рузен също ще подкрепи каузата. Той ще се обърне към участниците в конкурса по време на живото предаване и заедно с тях ще предизвика още повече зрители да дадат своя глас за планетата.

„Наистина сме развълнувани да си партнираме с WWF тази година и да подкрепим кампанията „Глас за планетата“. „Евровизия“ използва възможностите на човешкия глас, за да обедини света. Затова вярваме, че милионите фенове, които ни гледат, ще дадат гласа си в подкрепа на устойчивото бъдеще“, заяви Мартин Остердал, изпълнителен супервайзър на „Евровизия“.

И докато изпълнителите използват гласа си, за да спечелят голямата награда за своята страна, най-влиятелното ежегодно музикално живо събитие призовава хората да се „отворят“ един към друг и да се обединят във време, в което това е нужно повече отвсякога.

„Видяхме как пандемията ни раздели по толкова много начини, но ето един чудесен пример за хора, обединени от музиката. Ние също трябва да се обединим и да издигнем колкото се може повече гласове за планетата. Планета, която е в криза поради нашите неустойчиви дейности. Планета, чието здраве определя здравето на всички нас. Ако се грижим за планетата, от която всички зависим, можем да спомогнем за предотвратяване на нова глобална пандемия”, призова Марко Ламбертини, генерален директор на WWF International.

65-ото юбилейно издание на песенния конкурс „Евровизия“ започва на 18-и май. България ще бъде представена от младата певица Виктория Георгиева, която ще изпълни песента „Growing Up is Getting Old“.