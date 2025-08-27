За да насърчи повече хора да проверят здравето на кожата си след летния сезон, Комплексният онкологичен център – Пловдив започва кампания с намалена цена на профилактичните дерматологични прегледи с дерматоскопия от 70 лв. на 20 лв.



Силното лятно слънце оставя след себе си не само приятен загар, но и риск от увреждания на кожата. Ултравиолетовите лъчи могат да предизвикат промени в бенките и пигментните образувания, които понякога прерастват в сериозен здравословен проблем. Затова специалистите на КОЦ – Пловдив поставят акцент върху навременната профилактика.

Кампанията ще се проведе от 23 септември до 24 октомври, всеки понеделник и четвъртък от 11:30 до 13:30 ч., бул. „Васил Априлов“ 15А, сградата на КОЦ- Пловдив, ДКБ – Кожни болести. Прегледите включват прецизна диагностика с дерматоскоп, консултация за евентуални рискови промени и съвети за грижа и защита на кожата.