АктуалноГрадътНовини

Времето в Пловдив на 27 август 2025 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:15ч, сряда, 27 август, 2025
0 127 Преди по-малко от минута

Слънчев ден очаква пловдивчани в сряда. Синоптиците предвиждат синьо безоблачно небе без вероятност за валежи.

Термометърът ще достигне 28-29 градуса, като пикът на температурите ще бъде около 16-17 часа.

Снимка: Димитра Лефтерова

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:15ч, сряда, 27 август, 2025
0 127 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина