Все повече хора откриват в холистичната медицина не просто лечение, а път към по-пълноценен и осъзнат живот. Тя се превръща в избор на онези, които търсят близост с природата и вярват, че истинското здраве е хармония между вътрешното усещане и външния свят.

„Здравето е баланс между тяло и дух“ – в това вярва и магистър-фармацевтът и холистичен терапевт Таня Димитрова. В своя кабинет, изграден в колаборация с МБАЛ „Света Каридад“, тя предлага на пациентите грижа, която обединява силата на природните терапии и сигурността на съвременната медицина:

Какво отличава холистичния кабинет от останалите кабинети за първичен преглед? Защо холистичните подходи напоследък станаха толкова модерни и предпочитани?

Холистичният кабинет се отличава от традиционните кабинети за първичен преглед най-вече с начина, по който разглежда пациента. Докато в стандартния кабинет се фокусира основно върху диагностика на конкретни заболявания или симптоми, холистичният подход има за цел да разгледа здравето в цялост и да балансира физическото, емоционалното, умственото и духовното благополучие на пациента. Това означава, че освен физическо изследване и лабораторни тестове, в холистичния кабинет често се използват методи като нутрициология, фитотерапия, хомеопатия, Цветни еликсири и др.

През последните години холистичните подходи наистина станаха все по-популярни. Това е резултат от нарастващото осъзнаване на важността на превенцията, на индивидуалния подход към лечението и на желание за по-естествени методи на повлияване, които не се съсредоточават само върху медикаменти.

Друга причина за нарастващата популярност на холистичния подход е, че той предлага интеграция между съвременната медицина и природни терапии, което дава на пациентите повече възможности и контрол върху собственото им здраве.

Тази интеграция между традиционните и новите методи помага на хората да се чувстват по-добре в дългосрочен план, като същевременно минимизират стреса и страничните ефекти, които понякога идват с чисто медикаментозното лечение.

Какви са предимствата на биоскенера, който използвате за диагностика? Може ли извлечените данни да бъдат от полза и при назначаване на конвенционални терапии за лечение?

Биоскенерът или квантовият анализатор е устройство, което използва принципите на квантовата физика и енергийните полета на тялото, за да извърши анализ на здравословното състояние на пациента. Принципът на работа на биоскенера е базиран на измерване на електрическата активност на клетките, тъканите и органите в организма. Тези данни се интерпретират чрез специализиран софтуер, който може да предостави информация за различни органи, системи и възможни патологии, включително хормонални, метаболитни, нервни и имунни дисбаланси и др.

Ето някои предимства на биоскенера (квантовия анализатор):

Биоскенерът не изисква инвазивни процедури или болезнени манипулации, което го прави по-малко стресиращо за пациентите в сравнение с традиционните методи на изследване.

С помощта на този инструмент може да се получат резултати почти мигновено, което е полезно за бързо идентифициране на потенциални здравословни проблеми.

Биоскенерът може да предостави подробна информация за състоянието на различни органи и системи в тялото, като позволява идентифициране на проблеми, които може да не са очевидни при стандартните медицински изследвания.

Благодарение на способността му да открива дисбаланси в организма на много ранни етапи, биоскенерът може да помогне за превенция на сериозни заболявания, като предоставя възможност за по-бързо вземане на мерки.

Данните, които биоскенерът извлича, могат да бъдат използвани за персонализиране на подхода към лечението, като се вземат предвид индивидуалните особености на пациента, неговия начин на живот и състоянието на организма.

Данните от биоскенера могат да бъдат полезни и при традиционното медицинско лечение по няколко начина:

Извлечените данни могат да бъдат използвани като допълнителен инструмент за потвърждаване или допълване на диагнозите, поставени чрез традиционни методи като кръвни тестове, образна диагностика и физикален преглед.

При вече назначено лечение, биоскенерът може да помогне за мониторинг на напредъка на пациента, като показва дали има подобрения или дали е необходимо коригиране на терапията. Например, може да се види как организмът реагира на лекарства или други терапии и дали има промени в основните жизнени функции и органи.

Традиционните медикаменти понякога могат да имат странични ефекти, и чрез използването на биоскенера може да се оцени кои области на организма трябва да бъдат подсилени или поддържани, за да се предотвратят негативни реакции от лечението.

От кога се занимавате с холистично лечение. Какво ще споделите от своя опит?

Занимавам се с природни методи за повлияване повече от 25 години. Започнах с изучаване на хомеопатия през 1999г. После надградих с Шуслерови соли и Цветни Еликсири на д-р Бах.

Притежавам Международна атестация по хомеопатия от Фармацветичен Факултет гр. Лион Франция, Сертификат за Шуслеров терапевт, Сертификат за терапевт с Австралийски Буш Есенции от школата на създателя на метода, проведено обучение по Ароматерапия в Сент Реми Франция.

Но по-важното е прилагането на тези методи в практиката, през всички тези години съм имала повлияване на различни случаи. Например с хомеопатия: Arnica montana – за облекчаване на болки и натъртвания, а Nux vomica – за стомашни проблеми, свързани с прекомерна консумация на храна или алкохол. Използвам в практиката „дрениращи“ хомеопатични медикаменти за детоксикация на важни отгани и системи. Спомням си един случай на подобряване състояние на инконтиненция при възрастна пациентка, която не можеше да приема традиционните антихолинергични лекарства, поради страничния им ефект при глаукома.

Старая се да подпомагам хора, които изпитват стрес, тревожност, депресия, безпокойство чрез Австралийските Есенции. Например, „Bush Fuchsia“ използвам често за повишаване на самоувереността и намаляване на чувството за несигурност, „Pink Flannel Flower“ подкрепя хората, които имат затруднения в изразяването на своите емоции или са прекалено затворени. По-дълбоките Есенции като Waratah „Waratah“ помага и при по-тежки психологически травми и депресия, което я прави полезна за балансиране и на физическо заболяване.

Всички тези методи добре съчетавам с клетъчни храни и органични добавки за цялостно повлияване. Тези продукти са с висока усвояемост и бионаличност и подобряват дейността на клетките, а оттам и повлияват скритите нискостепенни възпаления. Целта ми е да дам възможност на хората да поемат контрол върху здравето, предоставяйки подходи за естественото здраве чрез информиран избор – лесно, безвредно, ефикасно.

Защо избрахте кабинетът да е в колаборация с болница „Света Каридад“

МБАЛ „Св. Каридад“ е здравно заведение с авторитет и добър рейтинг. Адмирации заслужава амбицията за лидерство в здравеопазванетов в Пловдив и региона – първи избор на пациентите, които търсят надеждност, професионализъм и грижа.

В този ред на мисли, кабинетът в колаборация с реномирана болница, като „Света Каридад“, ще има високо обществено признание и доверие. Пациентите ще се чувстват по-уверени, знаейки, че тяхното лечение е подкрепено от реномирано медицинско заведение, което предлага и стандартни лечебни методи в съчетание с алтернативни такива.

Вярвам, че тази интеграция може да осигури по-добри резултати за пациентите, да повиши качеството на лечението, като същевременно осигури безопасност и ефективност в предоставянето на здравни услуги.