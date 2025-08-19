С концерта „Музикария“ – един уникален проект на виртуозния акордеонист Калоян Куманов, тази година ще бъде дадено началото на 21-то издание на Есенния салон на изкуствата в Пловдив. Това е най-големият културен формат под тепетата, който обединява в себе си фестивали и отделни събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и други. Официалното откриване е винаги на 1 септември, а събитията продължават и през октомври. Организатор е община Пловдив, заедно с многобройни партньори – културни институти, творчески гилдии, културни оператори, артисти и др.

На сцената на Античния театър в Пловдив на 1 септември 2025г., от 20.00 часа, в концерта „Музикария“ на една сцена ще се съберат великолепните актьори и удивителни музиканти: Гергана Стоянова и Симеон Владов – водещи и вокали; Камен Воденичаров – вокал; Мирослав Иванов – китара; Стоян Янкулов – Стунджи – барабани; Юлиан Янев – пиано; Радослав Славчев – Riverman – бас; Елена Сиракова – вокал; „2 наум“ – пиано и вокал; Александра Борисова и Пепи Миланов – пиано, вокал, китара; Момчил Караиванов – тенор и Калоян Куманов – акордеон. В програмата ще чуем класика, рок-опера, български фолклор, фънк, поп музика, прогресив рок, в колаборация, каквато само тези виртуозни музиканти могат да създадат и изпълнят лично.

Билетите са на цена – 15 и 20 лв. и се продават в мрежите на Ивентим, онлайн и на касите: Билетен център пред община Пловдив, каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион и каса Античен театър (вход към АМТИИ).

Проектът „Музикария“ е финансиран от Община Пловдив и е част е от Културния календар на града. Любопитен момент, свързан с концерта е, че на сцената ще звучи китарата на холивудската звезда – актьорът Кевин Костнър. Инструментът е закупен на търг от известната бизнес дама Елена Кристиано, собственик и управител на Christian of Roma Group и е предоставен на участниците в концерта „Музикария“.

Отново по традиция, в същия ден – 1 септември, но от 18:00 часа започват и Националните есенни изложби. Тази година темата е „Частица от река”. Куратор е Весела Ножарова, Фондация „Изкуство – Дела и Документи“. Участват: Антони Райжеков, Борислава Бербенко, Боряна Росса, Велизар Димчев, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Миряна Тодорова, Надежда Олег Ляхова, Невена Екимова, Ния Ценкова, Правдолюб Иванов, Сияна Шишкова, Стела Василева и Стоян Дечев. Места: Балабанова къща, Къща „Хиндлиян“, Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ към Градска художествена галерия.

Откриване: 1 септември, понеделник, 18:00 часа на площад „Атанас Кръстев“ (Лапидариума) в Стария град.

За Калоян Куманов:

Калоян е един от малкото музиканти в Европа, виртуозно изпълняващи класически произведения на акордеон. Той е възпитаник на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. След дипломирането си в България печели конкурс за концертмайстор на Акордеонния оркестър на Барселона и Оркестъра към консерваторията в Сабадей – Каталуния и се превръща в първия българин свирил и в двата централни акордеонни оркестъра на Каталуния.

Завършва Държавния университет на Барселона, където специализира „Музикална педагогика“ в класа на Роса Мария Жирбау, президент на Каталунската асоциация на педагозите и специалност „Ддирижиране“ в класа на големия диригент Едмонт Елкстром.

Единадесет години е преподавател в Каталунската консерватория по акордеон, солфеж и хорово пеене. Става coлиcт и първи акордеон в Акордеонния оркестър нa Caбaдeй c диpигeнт Mигeл Анxeл Maecтpo. В този състав гастролира не само из цяла Испания, но и стига до Музикалния театър на Менделсон и Йохан Бах Хале в Лайпциг.

Преподава акордеон, пиано, солфеж и хорово пеене в консерваторията Лисеу. Вдъхновява учениците си в Музикалната школа „Opфeo Гpacиeнc“, както и в Музикалната академия на остров Meнopкa, където e и пъpви диpигeнт нa Акopдeoнния оркестър.

Участва в множество различни музикални проекти, камерни състави, групи за World Music, Folk music, класическа музика, самостоятелни концерти и др. Свирил е на сцени като Palau de la musica catalana – Барселона, Gran Teatre del Liceu – Барселона, залата на Й. С. Бах в Лайпциг, Гранд опера Париж и др. Участва в театрални пиеси като композитор и музикант. Води майсторски класове по акордеон за класическа музика и балканска музика. Изнася лекции на педагогически теми.

След всичко това решава и се завръща в България, не само заради носталгията, но най – вече заради желанието да твори на световно ниво в собствената си страна. С безграничното си любопитство, жар и много талант, всеки проект на Калоян Куманов успява да съчетае разнообразни стилове и музика от различни епохи и да ги свърже със звука на акордеона, а резултатът е винаги неповторим!

Безспорната музикална сензация през миналата година бе и новината, че за първи път българин става част от световно известните Barcelona Gipsy balKan Orchestra, чиято музика е базирана предимно на фолклора на страните от Балканския полуостров. Акордеонистът Калоян Куманов получи покана и участва в европейското турне на групата, което премина с невероятен успех.