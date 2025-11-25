Как да избегнем зимните травми?

Разговор с екипа на Ортопедично отделение – МБАЛ „Св. Каридад“

Зимата неизбежно увеличава работата на ортопедичните отделения. Падания върху лед, обострени ставни заболявания и травми от зимни спортове формират най-честия поток към специалистите. Екипът на Ортопедично отделение в МБАЛ „Св. Каридад“ обобщава най-характерните случаи и обяснява кои грешки на пациентите водят до усложнения.

Какви са най-честите случаи, които приемате през зимните месеци?

През зимата ясно изпъкват три групи пациенти: хора с травми от падане, пациенти с обострени ставни заболявания и активни хора, включително деца, получили спортни травми. Паданията върху лед са най-честият повод за посещение, следвани от болки в колене, тазобедрени стави и кръст.

Има ли характерни зимни травми, които се повтарят всяка година?

Да. Всяка зима виждаме сходни случаи: фрактури на китка при падане напред, глезенни травми, раменни луксации, увреждания на връзки в коляното и травми от подхлъзване в ежедневието. Моделът е почти идентичен всяка година.

Кои от тези травми определяте като най-рискови и защо?

Най-рискови са фрактурите на бедрената кост при възрастни пациенти. Те крият сериозни последици и изискват навременно оперативно лечение. При по-младите пациенти по-рискови са менискални увреди, скъсванията на връзки и усложнените ставни травми, защото влияят пряко върху дългосрочната функция.

Каква е разликата между зимните травми при млади, активни пациенти и при възрастни хора?

При младите травмите обикновено са резултат от спорт или висока активност – навяхвания, скъсани връзки и менискуси, раменни контузии. При възрастните най-често се касае за падане от собствен ръст върху лед, което води до фрактури на бедрената шийка, китка или таз. Разликата е в силата на удара и здравината на костите.

Наблюдавате ли зачестяване на обострени хронични заболявания през студените месеци?

Определено. Студеното време засилва оплакванията при гонартроза, коксартроза, болки в кръста, ишиас и възпалителни състояния на сухожилия. Намалената физическа активност през зимата също влияе негативно.

Какви грешки правят пациентите най-често след травма или при внезапна болка през зимата?

Най-честата грешка е забавянето на прегледа. Много пациенти разчитат на мазила, обезболяващи или „почивка“, което често води до усложнения. Друг проблем е прекомерното стягане с колани и наколенки, което не решава причината за болката. Какво означава „бърза и правилна диагностика“ в зимни условия и как тя влияе на резултатите?

Тя включва навременна образна диагностика, прецизна клинична оценка и бързо решение за лечение. Колкото по-рано се постави точна диагноза, толкова по-малък е рискът от трайни увреждания, контрактури или необходимост от операция.

Има ли случаи, в които забавянето на прегледа води до усложнения?

Да, редовно. Често виждаме пациенти, които идват след седмици забавяне, когато травмата вече е усложнена, разместена или хронифицирана. Това удължава възстановяването и понякога налага хирургична намеса, която можеше да бъде избегната.

Какви рискове крият зимните спортове и кои наранявания срещате най-често при тях?

Най-често виждаме увреждания на колянни връзки и менискуси, травми на раменната става, фрактури на предмишница и контузии от падане при ски или сноуборд. Основният риск идва от неподходяща подготовка и недооценяване на условията на пистата.

Какво е най-важното, което бихте посъветвали хората, за да намалят риска през зимата?

Да подхождат разумно – стабилни обувки, внимателно движение по лед, редовна физическа активност и незабавна консултация при травма или засилваща се болка. Навременният преглед прави най-голямата разлика в крайния резултат.