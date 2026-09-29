Безплатни лицево-челюстни прегледи в УМБАЛ „Свети Георги“

Клиниката по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ ще извършва безплатни профилактични прегледи от 5 до 9 октомври. Консултациите са част от кампанията на лечебното заведение „Здраве за всички“, чиято цел е насърчаване на ранното откриване и лечение на заболяванията, както и осигуряване на навременен достъп до специализирана медицинска помощ.

Заболяванията в лицево-челюстната област имат широк спектър и могат да засегнат както меките тъкани, така и костните структури на главата и шията. Те могат да бъдат причинени от травми, възпаления, тумори или вродени малформации и изискват комплексен диагностичен и терапевтичен подход.

Възпалителните заболявания произхождат най-често от зъбите, венците или слюнчените жлези и се проявяват като абсцеси и флегмони. Травмите обикновено са резултат от злополука и могат да доведат до счупване на челюстта, скулите или носните кости. В тази област са възможни също прояви на доброкачествени и злокачествени туморни образувания, вродени аномалии и нарушения в челюстната става.

Симптомите, на които трябва да се обърне внимание и изискват консултация с орален специалист или лицево-челюстен хирург, включват чувствителност в зъбите, челюстта или лицето, подуване на венците, лицето или шията, изтръпване на устните, поява на ранички в устната кухина, които не заздравяват повече от две седмици.

Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ извършва пълна диагностика и лечение на хирургични заболявания в лицево-челюстната област – травматология, септична хирургия, онкохирургия, реконструктивна и естетична хирургия. Клиниката е специализирана в лечението и оперативни интервенции при фрактури на челюстните и лицевите кости, заболявания на слюнчените жлези и кисти на челюстите. В специализираното звено се осъществява оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на челюстите, меките тъкани на лицето (включително устните, липоми, фиброми, папиломи) и устната кухина. Извършва се диагностика на заболявания на устната лигавица, оперативно лечение за предпротетична хирургия, както и пластично изсичане на цикатрикси след интервенции и травми.

Прегледите ще се извършват в периода 5 – 9 октомври 2026 г. от 09:00 до 11:00 часа в Клиника по лицево-челюстна хирургия, База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Пещерско шосе“ № 66, ет. 4 (Източно крило). Предварителното записване е задължително на тел. 032 60-20-16 (в делнични дни от 09:00 до 13:00 часа).