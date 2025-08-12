5 начина да избегнете камъните в бъбреците

Камъните в бъбреците (нефролитиаза) са все по-често срещан проблем и засягат хора във всички възрасти, включително млади пациенти. Симптомите включват силна болка в кръста, кръв в урината, гадене, повръщане, а при наличие на температура и втрисане има риск от инфекция и нужда от спешно лечение. Диагнозата обикновено се поставя с ехография или скенер, а лечението може да бъде консервативно или оперативно, в зависимост от размера на камъка, наличието на усложнения и общото състояние на пациента.

Урологът д-р Стефан Дечев, завеждащ отделението по урология в МБАЛ „Света Каридад“ – Пловдив споделя, че сред основните рискови фактори са високият прием на сол и животински протеин, бедната на плодове и зеленчуци диета, ниският прием на течности, заседналият начин на живот и наследствеността.

Заболявания като диабет тип 2, подагра и болест на Крон също увеличават риска. Увеличената консумация на бързи и преработени храни в световен мащаб допълнително благоприятства развитието на камъни в бъбреците.

Специалистите препоръчват като основна превенция:

прием на поне 2,5 литра вода дневно;

ограничаване на солта и животинските протеини;

увеличаване на плодовете и зеленчуците в менюто;

избягване на прекомерен прием на калциеви добавки;

поддържане на здравословно тегло.

При спазване на тези правила над 80% от случаите могат да бъдат предотвратени, а повече подробности може да прочетете в текста ни с подробна информация за камъните в бъбреците, подготвен в колаборация с д-р Стефан Дечев, завеждащ отделението по урология в МБАЛ „Света Каридад“ – Пловдив.