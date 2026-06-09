От средата на юни до началото на септември Пловдив отново ще се смее под звездите с хитови заглавия от театралната сцена в петнадесетото издание на Панорама на комедиите „Завеса под звездите“.

Събитието, което започна като инициатива от сцената на Лятно кино Орфей, разраства своя обхват, за да представи пред максимален брой зрители продукции на водещи трупи, обичани спектакли и актуални хитове това лято.

Панорамата ще бъде открита с две представления на режисьора Васил Дуев – Тайг: премиера на черната комедия „Домът на нашите мечти“ на 12 юни с участието на Бойко Кръстанов, Бориса Сарафова-Черкелова и Койна Русева – един много високо оценен спектакъл от софийската критика и публика, и наложеният хит „Отчаяни съпрузи“ с участието на Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Явор Бахаров на 18 юни.

Едно от най-очакваните събития в програмата е премиерата на открита сцена на комедията „Голям праз“ на 30 юни в Летен театър „Бунарджика“. Среща на сцената си дават две поколения комиции – доайените Любо Нейков, Кръстю Лафазанов, Катерина Борисова, Ненчо Илчев, Роберт Янакиев и младите Кристиян Янкулов, Александра Майдавска, Маргарита Лъчезарова и Асен Кукушев.

На 1 юли зрителите ще могат да се насладят на винкел-комедията „И верният отговор е…“ с Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева. Ден по-късно, на сцената на Летен театър „Бунарджика“, Захари Бахаров и Теодора Духовникова ще представят спектакъла „Това не го казвай“ под режисурата на Явор Гърдев.

На 6 юли програмата продължава с още една гореща премиера на пловдивска сцена – „С жените за риба“ с участието на Александър Сано, София Маринкова, Роберт Янакиев и Александра Сърчаджиева.

Съпътстващата музикална програма също предлага специални срещи. На 30 юни в Лятно кино „Орфей“ ще бъде представен спектакълът „Животът на Едит Пиаф“, посветен на легендарната френска певица. В проекта участват Вера Шандел, Ангел Заберски Трио, а специални гости са Мими Николова и Александра. Сред акцентите е и концертът „ТАНГО Classic“ на 13 юли с виртуозите Веско Ешкенази и Стоян Караиванов с Плевенската филхармония.

Панорамата продължава на 25 август с още една премиера – комедията „Параноя под наем“ с Кръстю Лафазанов и Емануела Шкодрева.

На 1 септември Лятно кино „Орфей“ ще посрещне спектакъла „Прецакани“ от Ерик Чапъл с любимците на публиката Койна Русева, Асен Блатечки, Милена Маркова и Стефан Иванов.

Емблематичният моноспектакъл „Чамкория“ по романа на Милен Русков със Захари Бахаров ще постави точка в програмата на 2 септември и ще предаде щафетата на фестивала „Сцена на кръстопът“.

Билети за всички спектакли се продават в мрежата на Eventim и Grabo. Детайли за програмата може да откриете в профила на „Арт събития Орфей“ в социалните мрежи.