Пловдив се превръща в сцена за творчество с фестивала „Ние сме децата на реката“

30–31 август 2025 г., Южен бряг на Марица, до Водната палата

Пловдив отново ще се превърне в сцена за творчество, игри и усмивки с второто издание на детския фестивал за изкуство „Ние сме децата на реката“. В последния уикенд на август (30 и 31.08) южният бряг на река Марица ще оживее с богата програма за малки и големи.

Какво ви очаква?

30 август (събота)

Театрални представления – приказни постановки, които ще вдъхновят въображението.

– приказни постановки, които ще вдъхновят въображението. Музикални ателиета – уроци и игри със звуци и инструменти.

– уроци и игри със звуци и инструменти. Ателие по визуални изкуства – възможност за децата да създадат свои картини и инсталации.

– възможност за децата да създадат свои картини и инсталации. Кино зона – интерактивни работилници за филмово изкуство.

– интерактивни работилници за филмово изкуство. Зелени работилници – учим как да се грижим за природата чрез забавни проекти.

– учим как да се грижим за природата чрез забавни проекти. Пазар на изкуства и занаяти – ръчно изработени изделия от местни творци.

– ръчно изработени изделия от местни творци. Гурме кът – вкусни изкушения и свежи напитки.

– вкусни изкушения и свежи напитки. Спортна зона – игри, предизвикателства и турнири за децата.

31 август (неделя)

Пикник край реката – уютна и спокойна атмосфера с възможност за отдих, игри на открито и споделени мигове с близките. Донесете си одеяло, кошница и добро настроение!

Локация:

Южен бряг на река Марица, до моста на Водната палата – ул. „Хашовска“ 23А, Пловдив.

Фестивалът е създаден с мисия да доближи децата до изкуството, природата и съвместното преживяване на културата в градска среда.

Организатори и партньори:

Фестивалът се осъществява с партньорството на Фондация „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ по програма „Фестивали и големи събития“ и със съдействието на Bulecopack.