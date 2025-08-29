ГрадътЗабавлениеНовини
Пловдив се превръща в сцена за творчество с фестивала „Ние сме децата на реката“
30–31 август 2025 г., Южен бряг на Марица, до Водната палата
Пловдив отново ще се превърне в сцена за творчество, игри и усмивки с второто издание на детския фестивал за изкуство „Ние сме децата на реката“. В последния уикенд на август (30 и 31.08) южният бряг на река Марица ще оживее с богата програма за малки и големи.
Какво ви очаква?
30 август (събота)
- Театрални представления – приказни постановки, които ще вдъхновят въображението.
- Музикални ателиета – уроци и игри със звуци и инструменти.
- Ателие по визуални изкуства – възможност за децата да създадат свои картини и инсталации.
- Кино зона – интерактивни работилници за филмово изкуство.
- Зелени работилници – учим как да се грижим за природата чрез забавни проекти.
- Пазар на изкуства и занаяти – ръчно изработени изделия от местни творци.
- Гурме кът – вкусни изкушения и свежи напитки.
- Спортна зона – игри, предизвикателства и турнири за децата.
31 август (неделя)
- Пикник край реката – уютна и спокойна атмосфера с възможност за отдих, игри на открито и споделени мигове с близките. Донесете си одеяло, кошница и добро настроение!
Локация:
Южен бряг на река Марица, до моста на Водната палата – ул. „Хашовска“ 23А, Пловдив.
Фестивалът е създаден с мисия да доближи децата до изкуството, природата и съвместното преживяване на културата в градска среда.
Организатори и партньори:
Фестивалът се осъществява с партньорството на Фондация „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ по програма „Фестивали и големи събития“ и със съдействието на Bulecopack.