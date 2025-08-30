Най-уютните кътчета за жени в Пловдив
Къде кафето е ароматно, атмосферата – женска, а моментите – запомнящи?
Места, които съчетават уют, вкус и чар – точно като най-добрите приятелки
Селкция за жени с вкусq препоръчано от едиствения дигитален двуезичен гид за Града под тепетата – Lost in Plovdiv, която ще ви потопи в истинска розова приказка и ще нахранят всичките ви сетива
Кокетен интериор, безумно вкусни сладки и солени предложения и ароматни кафе специалитети – какво повече им трябва на момичетата, за да си прекарат добре, когато са излезли с приятелки.
Започваме разходката си в централната част, където в рамките на няколкостотин метра ще попаднете в цели четири заведения, които са истинска мечта за всяка дама:
Pink Pepper by Bilyana
Само преди две седмици финалистката от Мастършеф Биляна отвори свое заведение в Града под тепетата и изведнъж всичко стана по-вкусно и розово.
Pink Pepper by Bilyana се намира точно срещу Халите на Малката главна и е толкова момичешко, че няма как някоя дама да не се почувства като принцеса тук.
Всяко посещение е като малко бягство от обикновеното, а най-хубавото е, че не само атмосферата, но и храната тук си струва всяка хапка. Освен изкушаващата витрина със сладки лакомкства, може да се насладите на брънч меню, както и различни специалитети, приготвени специално за конкретния ден.
Complimenti
Ментовозелено и розово, ефектно изрисувани с лакомства стени, които сякаш ухаят на сладост – това може да се превърне само в едно от най-вкусните места под тепетата.
Всяко произведение на сладкарското изкуство тук е като комплимент към посетителя и онази „черешка“ върху тортата, която те кара да се връщаш за още.
В Complimenti нямат постоянно меню с изкушенията и целта е сами да отидете и да изберете това сладко или солено произведение, което първо ви грабне и нахрани очите ви, а след това ще засити и желанието ви за нещо неповторимо. Оставете се да ви препоръчат най-изкусителните десерти, за да може да се отдадете на финалния щрих на всяко похапване с истинско наслаждение.
През лятото пък приготвеното на място от самите собственици – Андрияна и Димитър, джелато е като свеж полъх в жаркия пловдивски ден. Двамата са усвоили рецептите от виден италиански джелатиер и постоянно усъвършенстват вкуса.
Oh My Roll
Кой би отказал вкусно и топящо се в устата канелено рулце, комбинирано с ароматно кафе?
Местенцето е малко и сладко, затова ако сте фенове на този тип десерти, не ги пропукайте!
Сладкарници Нико…
Научете всички места от Lost in Plovdiv.