Най-уютните кътчета за жени в Пловдив

Къде кафето е ароматно, атмосферата – женска, а моментите – запомнящи?

Места, които съчетават уют, вкус и чар – точно като най-добрите приятелки

Селкция за жени с вкусq препоръчано от едиствения дигитален двуезичен гид за Града под тепетата – Lost in Plovdiv, която ще ви потопи в истинска розова приказка и ще нахранят всичките ви сетива

Кокетен интериор, безумно вкусни сладки и солени предложения и ароматни кафе специалитети – какво повече им трябва на момичетата, за да си прекарат добре, когато са излезли с приятелки.

Започваме разходката си в централната част, където в рамките на няколкостотин метра ще попаднете в цели четири заведения, които са истинска мечта за всяка дама:

Pink Pepper by Bilyana

Само преди две седмици финалистката от Мастършеф Биляна отвори свое заведение в Града под тепетата и изведнъж всичко стана по-вкусно и розово.

Pink Pepper by Bilyana се намира точно срещу Халите на Малката главна и е толкова момичешко, че няма как някоя дама да не се почувства като принцеса тук.

Всяко посещение е като малко бягство от обикновеното, а най-хубавото е, че не само атмосферата, но и храната тук си струва всяка хапка. Освен изкушаващата витрина със сладки лакомкства, може да се насладите на брънч меню, както и различни специалитети, приготвени специално за конкретния ден.

Complimenti

Ментовозелено и розово, ефектно изрисувани с лакомства стени, които сякаш ухаят на сладост – това може да се превърне само в едно от най-вкусните места под тепетата.

Всяко произведение на сладкарското изкуство тук е като комплимент към посетителя и онази „черешка“ върху тортата, която те кара да се връщаш за още.

В Complimenti нямат постоянно меню с изкушенията и целта е сами да отидете и да изберете това сладко или солено произведение, което първо ви грабне и нахрани очите ви, а след това ще засити и желанието ви за нещо неповторимо. Оставете се да ви препоръчат най-изкусителните десерти, за да може да се отдадете на финалния щрих на всяко похапване с истинско наслаждение.

През лятото пък приготвеното на място от самите собственици – Андрияна и Димитър, джелато е като свеж полъх в жаркия пловдивски ден. Двамата са усвоили рецептите от виден италиански джелатиер и постоянно усъвършенстват вкуса.

Oh My Roll

Кой би отказал вкусно и топящо се в устата канелено рулце, комбинирано с ароматно кафе?

Местенцето е малко и сладко, затова ако сте фенове на този тип десерти, не ги пропукайте!

Сладкарници Нико…

