Пловдив посреща 2026 с “ROOTS & BEATS”

Пловдив ще посрещне новата 2026г. на площада с международни артисти, но и традиционна българска култура. На 31 декември, площад „Стефан Стамболов“ концепцията на празника е “ROOTS & BEATS” – Мост между традицията и бъдещето. Всяко поколение носи свой собствен ритъм – младите живеят с пулса на съвременната музика, а по-възрастните пазят мелодиите на корените. Тази година ще покажем, че тези два свята не са разделени, а могат да се срещнат и да си подадат ръка чрез изкуството.

„ROOTS & BEATS” е покана към хора от всички възрасти да бъдат заедно в тази нощ. Водещ на това експлозивно културно пътешествие е любимият шоумен Деян Славчев – Део, който с лекота ще ни преведе през хибридния концерт-шоу, изпълнен със самостоятелни изпълнения и смели колаборации.

Кой влиза в ритъма на “ROOTS & BEATS”?

На сцената на Пловдив ще се срещнат четири напълно различни, но допълващи се артистични свята, които ще създадат нов, хибриден звуков свят чрез смели колаборации помежду си:

Tioneb (Франция): Човекът Оркестър (22:05 – 22:50 ч.)

Френският артист Benoit “Tioneb” Poujade ще ни демонстрира силата на иновацията. Неговият стил е микс от хип-хоп, рок-поп и електронна музика, създаден изцяло на живо пред очите ви чрез вокално-луупната техника. Tioneb е световен шампион от BOSS Loopstation World Championship (2012), който възприема луупстейшъна като инструмент за създаване на висококачествена музика,. а не просто за развлечение. Tioneb е вицешампион и в три поредни години на престижния Grand Beatbox Battle. Неговото изпълнение внася урбанистична енергия и техническа иновативност, които ще дадат старт на нощта.

Artful Dodger (Великобритания): Легендите на UK Garage (22:50 – 23:35 ч.)

Директно от Саутхемптън пристига легендарното английско дуо Artful Dodger. Те изиграват ключова роля в оформянето и издигането на жанровете UK Garage и 2-Step през късните 90-те.

Техният албум „It’s All About the Stragglers“ достига платинен тираж, а хитът „Re Rewind“ с Крейг Дейвид става еталон за епохата и достига №2 в UK Singles Chart през 1999 г..

Дуото печели награда за UK Producers of the Year и има множество номинации за MTV Europe Music Awards и MOBO Awards. Днес MC Alistair и DJ Dave Low продължават да взривяват сцените с енергични DJ/MC сетове, внасяйки клубния елемент и пулса на световната денс култура.

Ансамбъл „Тракия“: Дълбочината на корените (23:35 – 00:30 ч.)

За да внесе дълбочината на автентичния български фолклор и да ни поведе към Новата година, на сцената излиза гордостта на Пловдив – Фолклорен Ансамбъл „Тракия“. Вече 47 години Ансамбълът е новатор, който разкрива огромното фолклорно богатство на България. С хиляди концерти в 53 страни по света и номиниран за „Грами“, „Тракия“ е „лице“ на града ни.

Точно в полунощ, под звуците на химна, Пловдив ще грейне с грандиозна заря и светлинно шоу. Танцьорите от Ансамбъла ще осигурят перфектния преход към полунощ, а веднага след зарята ще поведат традиционно хоро, което да събере хиляди хора в общ ритъм.

Ерсин Мустафов: Джаз, Етно и Инди (00:30 – 01:15 ч.)

След полунощ програмата продължава с Ерсин Мустафов – водещ фронтмен на група JEREMY?. Музикантът е носител на редица престижни отличия, включително три награди от Конкурса „Пролет“ на БНР и „Кристална лира“. С JEREMY? той е подгрявал Queen & Adam Lambert в България, Полша и Румъния. През 2024 г. започва самостоятелен проект на български език, който допълва неговото инди-рок звучене с камерни, лични и открито артистични композиции. В този спектакъл той ще преплете джаз, ориенталски и етно мотиви в своя инди-рок стил. Неговият сет идеално въплъщава моста между традицията и модерността, внасяйки мултижанров и личен акцент. Работи с разнообразни инструменти – китара, бас, вокал, клавир и др.

Партито ще продължи до 02:00 ч., когато Део ще застане зад пулта за своя DJ сет, за да поддържа ритъма жив.

“ “ROOTS & BEATS” е хибриден концерт-шоу, насочен към всеки! Ние ви каним не просто на празник, а на общо преживяване – място, където вашите деца ще танцуват на UK Garage, а вие ще хванете хорото, водено от Ансамбъл „Тракия“. Елате на площад „Стефан Стамболов“! Донесете вашето добро настроение и нека заедно, под звездите на Пловдив, превърнем посрещането на 2026 година в най-светлия и вълнуващ празник на единството и музиката! Очакваме ви!“, обръщат се към пловдивчани от общината.

За нуждите на новогодишната програма ще бъде изградена 80 квадратни метра сценична конструкция с винилов покрив, в задната му част ще бъде монтиран LED екран с размери 5х3 метра (15кв.м), на който ще се излъчи новогодишното обръщение на Президента на Република България в 24.00 часа. За удобство на публиката, до сцената ще бъдат инсталирани още 2 LED екрана, всеки от които е с размери 2х3 метра (6 кв. м.).