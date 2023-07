„Камерна сцена Пловдив“ представя виенския джаз квартет Life Aquatic

Send an email

Follow on Twitter

„Камерна сцена Пловдив“ представя на 27 юли, четвъртък от 19.00 ч. в Първо студио на Радио Пловдив концерт на Life Aquatic. Виенският джаз квартет Life Aquatic се движи с прозрачни преходи между композиция и спонтанност. Музиката на квартета варира между различните жанрове и музикални форми – преплитат се съвременен джаз, свободна импровизация и камерна музика, влияния от инди рок и алтернативната сцена, с ехо от мелодиката на Средна и Източна Европа. Life Aquatic в състав : Николаус Холер- сакс, Рафаел Кефер – китара, Виктория Кирилова – бас, Мати Фелбер – барабани, са свирили на престижни сцени в цяла Австрия и имат записи за Австрийското радио.

Николаус Холер е австрийски мултиинструменталист и съвременен композитор. Завършил е Kunstuniversität Graz и MUK, Виена. Свири на престижни сцени в цяла Австрия (Porgy and Bess, Orpheum, Concert Hall of the „Wiener Sängerknaben“, Stockwerk Jazz, ZWE, Jazzwerkstatt, Schauspielhaus, Jazzfestival Saalfelden, ORF Radiokulturhaus), както и в страни като Израел, Етиопия, Германия, Швейцария, Словения, Хърватия, Унгария, Бразилия, Люксембург и Турция.

Рафаел Кефер е австрийски китарист и композитор. Учил е в Държавната консерватория на Каринтия Клагенфурт, HfMT Кьолн, HfMT Хамбург и е завършил магистърска степен по изкуства в MUK с отличие. Рафаел е носител на наградата Gironcoli. През 2021 г. издава дебютния си албум „Retrospection“ на австрийския лейбъл ATS Records. От 2021 г. Рафаел е част от факултета по китара във Виенския музикален институт.

Виктория Кирилова е българска басистка и композиторка, живееща във Виена. Нейната музика е смесица от различни влияния – от съвременен джаз и камерна музика до поезията и ритмите на българския фолклор. Завършила консерваториите в Милано и Виена, Виктория е носител на джаз стипендиите Leviev и ARGE, на конкурса Fidelio и Premio delle Arti. Има изяви на международни фестивали като Bergamo Jazz, Firenze Jazz Festival, Lucca Jazz, Jazz al Parque (Богота), Medejazz (Меделин), Kultursommer (Виена), Novara Jazz, A to Jazz Festival (София).victoriakirilova.com

Мати Фелбер е роден в музикално семейство в Грац. През 2017 г. завършва Консерваторията в Грац с отличен успех. По-късно се премества във Виена, за да учи в Университета за музика и изкуство във Виена при Марио Гонзи. Днес той свири в безброй групи, проекти, ансамбли и работи като сесиен музикант и сайдмен. Музикалният му език варира от рок, класика до джаз и електроника.

Концертите от платформата „Камерна сцена Пловдив“ се осъществяват с подкрепата на община Пловдив и са част от културния календар на града за 2023 г.

Билети в мрежата на Ивентим. БГ и на място преди концерта.