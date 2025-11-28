Какво да правим в Пловдив (28.11– 04.12)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

28 ноември

Догодина по същото време

от Бърнард Слейд

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Представяме Пернатата вещица и разбойникът в Котка и Мишка Локал

Заповядайте на вълшебна среща-приказка в Котка и Мишка Локал, където Соня Петрова ще представи своята нова детска книга „Пернатата вещица и разбойникът“.

Историята вече успя да очарова малките читатели в Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, а сега пристига и при нас с много настроение и изненади. Очакват ви:

четене на живо

арт работилница – оцветяване на заглавната илюстрация

среща с авторката

цветна и вдъхновяваща атмосфера за малки и големи

“Една перната вещица, един разбойник, едно сърце, което намира пътя си…“

Котка и Мишка Локал

18:00 часа

YSRA (HU/BG) – ethnic psychedelics in Plovdiv

На алтернативната музикална сцена изгря наследницата на обичната унгаро-българска група “Месечинка” – група “YSRA”. Концертите й в България миналата година бяха номинирани за събитие на годината в предаването на БНТ “Вечната музика”.

Групата Ysra е създадена през 2023 г. от музикантите на Meszecsinka и певицата-танцьорка Мария Кек.

Мария Кек е многостранен артист (певица, танцьорка, музикант и композитор) със смесени музикални корени. Родена в Сърбия, израснала в Унгария, живяла в Испания и Словения. Основните й музикални езици са фламенко, етно и цигански музикални традиции. http://www.mariakeck.com/

Meszecsinka (произнася се: „Месечинка“) е унгарско-български етно-фюжън проект, чиито албуми попадат в Топ 10 на Worldmusic Charts Europe и Transglobal Music Chart, печелят награда Fonogram (унгарското Грами). Те са имали турнета в 25 страни, от Русия до САЩ.

Списание Songlines казва за тях:

“Диви и необуздани, като саундтрак към рейва по повод края на вселената“

Групата има солидна база от почитатели и в България, където свирят редовно последните години.

YSRA продължава там, докъдето е стигнала Meszecsinka и отива по-нататък на крилете на въображението.

Музика и клипове: https://lnk.bio/ysra

Bee Bop Café

20:00 часа

Svetlio & The Legends Live in Plovdiv /Under City

На 28-ми ноември Светло Витков и the Legends гостуват в Градът на тепетата в пълен боен състав, за да проверят дали все още ви бива.

Очаква ви двучасов пънк-рок сет с хитовете на сакралната троица Svetlio & The Legends Хиподил • Холера. Който знае — знае. Който не знае — ще разбере.

Състав:

Светослав Витков (вокал)

Владимир Митин (тромпет)

Борис Рашков (бас китара)

Петър Александров (барабани, перкусии)

Николай Добрев – Мъни (китара)

Иван Мечкаров (акордеон)

Under City

21:30 часа

Вечер на сефарадската музика с Ангел Демирев и Яра Ходкевич

Заповядайте на една неповторима музикална вечер, посветена на богатото наследство на сефарадските песни – мелодии, които носят духа на Средиземноморието, древните традиции и историите на поколения.

На сцената ще се срещнат два изключителни музикални свята:

Ангел Демирев – виртуозен китарист и композитор, познат със своята чувствителност към детайла, импровизацията и умението да превръща всяка мелодия в разказ.

Яра Ходкевич – глас, който съчетава нежност и емоционална дълбочина. Нейното интерпретиране на ладино песните съживява емоциите, вплетени в тяхната поезия и история.

Заедно те създават интимна атмосфера, в която старинните сефарадски мелодии звучат модерно, но и запазват своята автентичност и магия.

Очаква ви концерт, изпълнен с романтика, носталгия и пътуване през времето и културите.

Христо Минчев – бас китара

Ясен Димитров – барабани

Джаз клуб В джаза

21:30 часа

ENPIC at Bally Club

Петък, 28.11, се потапяме в уникалната музикална селекция на ENPIC!

Bally Club

21:00 часа

МИТКО ТАРАЛЕЖКОВ LIVE @ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС | ВХОД СВОБОДЕН

Митко Таралежков се завръща в Пивоварницата в Пловдив за акустичен LIVE в интимна атмосфера.

Елате, за да си припомним, че „лятото е само наужким“, докато се наслаждаваме на крафт бири и вкусна храна.

Очаква ви вечер с качествена музика и легендарно присъствие на сцената.

ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

21:00 часа

DEFLAX in the house

Пригответе се за звуково преживяване, което преминава граници и жанрове. DEFLAX е добре познат със своя експериментален стил, който не се подчинява на правила.

Absinthe House

20:00 часа

JamSession@Kонтрабас

Този петък заповядайте на джем сешън в бар Контрабас, за да станете свидетели на майсторството на нашите музиканти и студенти да импровизират в колаборация и градация.

С такова музикално събитие подготвяме почвата за идните декемврийски празнични вечери, защото края на годината чука на вратата, а това си е повод за наздравици, лакомства и смешни равносметки.

Очаква ви страхотно хаус трио с бенд лийдър Мирослав Турийски – пиано.

Бар Контрабас

21:00 часа

The Great Value / Vol. 66 : 28.11

Слагаме зимните гуми, за да не се налага да спират бара, че да слезнем.

Петък, Вальо ще контролира колко шота Йегер ще си вземете на 50% и с колко от тях ще го почерпите.

С прогноза за поледица от рокенрол и метъл шамари посрещаме поредната събота на нашето задоволство.

Там или вдигаме ДДС-то!

Рок бар Download

22:30 часа

29 ноември

Хитър Петър

„Хитър Петър“ е весела и поучителна постановка, вдъхновена от българския фолклор и народния хумор

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Born2Dance Zumba & Dance Festival 2025

Легендата на Зумба идва в Пловдив!

ZJ Jonathan Benoit – харизмата, енергията и стилът, които покориха света на Zumba® – пристига на Born2Dance 2025!

Победител в „Zumba’s Next Rising Star 2017“, участник в Zumba® Fitness-Concerts™, ZIN™ Volumes, и създател на сесията „Passion Romanza“ за Zumba® Convention, Jonathan е вдъхновение за хиляди по света. От професионален хокеист до звезда на световната Zumba® сцена, Jonathan е живо доказателство, че всяка трудност може да се превърне в триумф. С прякора „Zumba Lion King“, той е известен със своите експлозивни класове, емоционални хореографии и способността си да разпалва страст към танца във всеки.

Зала Колодрум Пловдив

10:00 часа

Кръговрати и квадрати@Контрабас

Измежду музикалните ни джаз събития, наздравици и препускане по калдаръма на Стария град в програмата на бар Контрабас тази събота „влиза“ една нова самостоятелна изложба, която е и първа изложба с картини за нейната авторка.

Ще ви представим Яница Тошкова и всички кръговрати, обрати и въображения на артистичния й свят, които намират отраженията си в хаос от цветове и хармония върху дърво.

Заповядайте да се запознаете с художничката и да отпразнуваме изкуството в бара на стръмната улица.

Бар Контрабас

18:00 часа

GREESH Album Promo – 29.11.25 @ Download

GREESH ще представят новия си албум не къде да е, а именно на Download сцената! А за името му ще ви накараме да почакате още малко… или направо да го чуете LIVE

В изпълнение на:

Гриша Георгиев (Greesh) – вокал и китара. Пее така, сякаш думите се случват за първи път.

Йоана Кунева – бас и вокал. Ходи по ритъма като по жица, без да мигне.

Никола Джоков (Nixon) – барабани и вокал. Един човек, три удара, пет измерения.

Галатея Мутафова – саксофон и синт. Изведнъж нищо не е същото.

Георги Згуров – Гурко ще е специален гост на концертната вечер.

Рок Бар Download

20:00 часа

Антистрес Терапия@ Bar Fabric

В края на месеца ти предлагаме най-доброто лечение срещу сивото ежедневие – жива музика и мощен рок заряд!

Антистрес Терапия ще извадят тежката артилерия от рок и алтърнатив хитове, плюс няколко изненади за верните фенове.

Гарантираме ти: няма рецепта, няма странични ефекти – само истинска антистрес терапия с китари, барабани и добри приятели!

Bar Fabric

21:00 часа

Kottarashky & The Preachers – LIVE – Bee Bop Cafe – Plovdiv – 29.11

Kottarashky & The Preachers е алтернативен проект, зад който стоят Никола Груев – Kottarashky, Симеон Воев (Нова Генерация), Владимир Василев (ex Анимационерите), Боян Златков – Епето (ex Тъмно) и Ивайло Стефанов. В дебютния си албум Reconstruction Of Speech (https://open.spotify.com/album/7b8BUqUsez83p8C8XCbkGf…), музикантите смело експериментират с микс от стилове като funk, trip hop, dub, hip hop, world, alternative, new wave, post punk, disco, afro, industrial, breakbeat, blues, psychedelic и още.

Групата вече работи върху втория си студиен албум и на 29-ти ноември ще представи ексклузивно цели три парчета от новия си материал – „Bucket Of Oil“, „Before The Big Bang“ и „The Street Is My World“.

Bee Bop Cafe

21:30 часа

Brothers in Jazz\\Hammond Organ Trio

Хамънд органът е електромеханичен инструмент, който звукоизвлича, чрез метални колела (tonewheel), които се въртят пред магнитни сензори. След успешното си турне с италианския органист Pietro Caroleo, Вилизар Гичев и Теодор Тошков решават да продължат формата с младият и талантлив пианист Андрей Гичев.

Музикантите ще ви представят любими стандарти, музика от Jimmy Smith, Wes Montgomery и други емблематични пиеси за формата хамънд орган трио, както и авторски композиции.

Вилизар Гичев – китара

Андрей Гичев – орган

Теодор Тошков – барабани

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

VESSELA at Bally Club

Музикалното присъствие на VESSELA се изразява в начина по – който може да направи перфектния баланс между отделните стилове на електронната музика.Нейният стил е симбиоза от прогресивно, мелодично звучене, елегантно преплетено с Ethno, Afro, Tribal, органичнии звуци и вокали.Харизматична и енергична тя умее да изразява себе си чрез музиката по начин който да въздейства на всички, които са част от нейната музикална приказка.

Bally Club

21:00 часа

30 ноември

Доктор Дулитъл

Приключение, изпълнено с хумор, което напомня, че за да разберем другите, първо трябва да се научим да слушаме.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Правим лампи в Пловдив

Пак ще правим Лампи в Пловдив .

Затова ви каним на работилница за Лампи, на която ще може да си направите едно светещо бижу, маскирано като Лампа .

Цена: 110 лева за една Лампа.

Всички необходими материали се осигуряват от нас!

Записване само с предварителна уговорка, защото местата за ограничени.

За повече информация и записване – 0895718388 Николай Табаков.

ул. Лазо войвода 1 – магазин ДАРа

15:00 часа

Пловдив/ 30.11.2025 от 19:00 / ЦАПНАТ В УСТАТА Stand Up Comedy Show

Когато човек не може да си държи устата затворена, това обикновено повлича след себе си множество комични ситуации и преживявания. След невероятния успех на представлението „Звездите отзад“ в страната и чужбина се подгответе за следващата доза размазващо грима и раздвижващо коремните мускули преживяване.

Заповядайте на масовото комедийно шествие за изразяване на нежни чувства и срамни спомени – „Цапнат в Устата“. Чуйте от първа Уста единствено число признанията му за:

– дружното гледане на погребения на световни лидери по телевизията в детската градина

– флашмоба на танца Макарена, който преподава на наборите в казармата и последствията от това

– показанията и литературните анализи, които дава пред държавните институции напоследък след излизане на всяка негова нова песен

– гастролите, гастрономите и гостуванията му в Америка, Русия и други братски страни – и още много други лични и неприлични истории. Едно шоу след което ще има много обидени!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

