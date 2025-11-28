Джип помете две деца на пешеходна пътека в Пазарджик

Две деца – момче и момиче – бяха блъснати от джип, докато пресичали на пешеходна пътека в Пазарджик. Инцидентът е станал малко след 13:00 ч. на бул. „Кочо Честименски“, в участъка между ЕГ „Бертолт Брехт“ и Професионалната гимназия по архитектура и строителство, съобщи говорителят на ОДМВР–Пазарджик Мирослав Стоянов.

Двамата младежи са откарани за преглед, като са установени охлузвания и натъртвания, но няма данни за тежки травми.

Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.

Случаят е втори подобен за три дни в зоната около учебни заведения в Пазарджик. На 26 ноември жена беше ранена при пътен инцидент близо до ОУ „Иван Батаклиев“.