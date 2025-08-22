Какво да правим в Пловдив (22.08–28.08)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

22 август

Rock Orphey Fest

С гордост обявяваме тазгодишното издание на Rock Orphey Fest!

Събитието ще се проведе на 22 и 23 август 2025 година в лятно кино „Орфей“, Пловдив.

На сцената ще излязат 10 млади български групи, които създават авторска музика!

Фестивалът ще бъде разделен жанрово в два отделни дни:

• Първият ден ще бъде посветен на инди и авангардния рокендрол.

• Вторият ден ще представи широката палитра на метъл музиката, включително екстремен дет метъл, метълкор, прогресив, алтернативен метъл и други.

Rock Orphey Fest е в подкрепа на българската музикална сцена и култура. Организиран е изцяло в полза на участниците.

Лятно кино Орфей

22.08 – 23.08.2025

QUEST-четене „С поезия срещу зависимости“

Дали всеки от нас се замисля от какво е зависим?

Комуникация/екран/залагания/тютюнопушене? Има ли добри и лоши зависимости? Има ли спасение?

А ти замислял/а ли си се какво правят с нас книгите? Тези, които четем. Тези, които пишем. Откриваме ли с тях нови герои, нови съдби, нови места? Създаваме ли ги?

Ами ако се окаже, че съществуват едни истории, в които едни и същи съдби се повтарят откакто светът ни съществува и всичко е циклично? И ние сме в зависимост. Но искаме да се спасим. Но не можем да излезем от зависимостта. Но искаме да се освободим.

И вместо да са постоянен наш тъмен приятел зависимостите да изчезнат и постепенно да ги заключим в редовете.

Очакваме те на Quest-четене „С поезия срещу зависимости“, което ще започне от зала „Метеор“ в ОП „Младежки център Пловдив“ и ще продължи на няколко локации на Гребна база. Ще се потопим в текстове, които носят специалния заряд на суровото, преживяното и истинското. С lit.misfits сме подготвили иновативно събитие с едно от най-старите занимания – четенето.

Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни. Единственото, което е необходимо, е да заявите предварително своето участие тук: https://forms.gle/qFbjHw4et6JQLBNi6

Зала Метеор Младежки център Пловдив

16:30 часа

Пролет в Гърция. Рисуване и вино в „Пекарната на Дани“

На 22 август от 19:00 ч. ще се срещнем на едно специално място – Пекарната на Дани.

Дани е човек, който влага любов във всяка своя торта, чийзкейк, мадлена и кроасан. Тя работи само с висококачествени продукти и вярва, че истинската сладост е в хармонията с природата, сезоните и хората. Пекарната ѝ е малко, кокетно и топло пространство, където ароматът на прясно изпечени сладки изкушения те кара да се усмихнеш още на прага.

В този уют ще творим нашата картина „Пролет в Гърция“ – синьо небе, бели къщи и усещане за море и свобода.

Не е нужно да имате опит в рисуването. Нашият художник ще ви покаже всяка стъпка, а ако искате – може да вложите своята фантазия и да направите картината такава, каквато я усещате.

Пекарната на Дани

19:00 часа

Tommy Rivera at Bally Club

Петък вечер, 22.08, е твоята възможност да се потопиш в ритъма на Tommy Riverra!

Очаквай силен бийт, енергия и атмосфера, каквато само #BallyClub може да предложи!

Bally Club

20:00 часа

Лили Илиева&Александър Логозаров@Контрабас

Проектът „Just songs“ на Лили Илиева и Александър Логозаров ще зазвучи в бар Контрабас този петък, когато заведението отваря отново двора си за джаз концерти и споделени музикални срещи.

Дуото ще представи някои от любимите си джазови и авторски пиеси, както и такива от след-военната singer songwriter епоха.

И понеже „импровизация“ e любим похват на двамата музиканти, всичко ще бъде интерпретирано на момента, с претенцията да звучи романтично и уютно, защото освен музикални и сценични партньори Лили и Саши са влюбено семейство с две игриви деца и много хъс за творчество и споделеност.

Елате!

Лили Илиева – вокал

Александър Логозаров – китара

Бар Контрабас

21:00 часа

23 август

Археология за всеки: Открития 2024 през очите на aрхеологa

Вниманието ще бъде насочено към открития от миналия археологически сезон – но този път през очите на един от участниците в тях. Археологът Калоян Даяров ще ви разведе из витрините на изложбата „Открития 2024“, за да ви разкаже историите зад предметите – как са открити, в какъв контекст са попаднали и защо са важни за науката.

Регионален археологически музей

10:30 часа

Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club

На 23 август (събота) се гмуркаме в още една гореща хаус вечер в #BallyClub с Benti Tres & Ann de Amor!

Bally Club

20:00 часа

MONNA@Горните конюшни

Динамична, енергична и цветна, каквито са и сетовете й! Към tech house миксовете си обича да добавя мотиви от различни музикални стилове. Енергията и танците са гарантирани!

Горните конюшни

19:00 часа

24 август

OPERA OPEN 2025: КОСА – ПРЕМИЕРА!



Либрето и стихове – Джеръм Рагни и Джеймс Радо, Музика – Галт Макдермот

24.08 – Античен театър – 20:30 часа

12.09 – Античен театър – 20:00 часа

Режисьор – Веселка Кунчева

Диригент – Константин Добройков

Сценограф и костюмограф – Мариета Голомехова

Хореограф – Явор Кунчев

Асистент-режисьор – Тодорка Митковска

Асистент – художник костюми – Гергана Мантарлиева

Солисти – Цвети Пеняшки, Николай Воденичаров – Никеца, Елена Сиракова, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Едит Унджиян, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева, Тодор Борисов

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

20:30 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.