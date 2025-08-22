Какво да правим в Пловдив (22.08–28.08)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
22 август
Rock Orphey Fest
С гордост обявяваме тазгодишното издание на Rock Orphey Fest!
Събитието ще се проведе на 22 и 23 август 2025 година в лятно кино „Орфей“, Пловдив.
На сцената ще излязат 10 млади български групи, които създават авторска музика!
Фестивалът ще бъде разделен жанрово в два отделни дни:
• Първият ден ще бъде посветен на инди и авангардния рокендрол.
• Вторият ден ще представи широката палитра на метъл музиката, включително екстремен дет метъл, метълкор, прогресив, алтернативен метъл и други.
Rock Orphey Fest е в подкрепа на българската музикална сцена и култура. Организиран е изцяло в полза на участниците.
Лятно кино Орфей
22.08 – 23.08.2025
QUEST-четене „С поезия срещу зависимости“
Дали всеки от нас се замисля от какво е зависим?
Комуникация/екран/залагания/тютюнопушене? Има ли добри и лоши зависимости? Има ли спасение?
А ти замислял/а ли си се какво правят с нас книгите? Тези, които четем. Тези, които пишем. Откриваме ли с тях нови герои, нови съдби, нови места? Създаваме ли ги?
Ами ако се окаже, че съществуват едни истории, в които едни и същи съдби се повтарят откакто светът ни съществува и всичко е циклично? И ние сме в зависимост. Но искаме да се спасим. Но не можем да излезем от зависимостта. Но искаме да се освободим.
И вместо да са постоянен наш тъмен приятел зависимостите да изчезнат и постепенно да ги заключим в редовете.
Очакваме те на Quest-четене „С поезия срещу зависимости“, което ще започне от зала „Метеор“ в ОП „Младежки център Пловдив“ и ще продължи на няколко локации на Гребна база. Ще се потопим в текстове, които носят специалния заряд на суровото, преживяното и истинското. С lit.misfits сме подготвили иновативно събитие с едно от най-старите занимания – четенето.
Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни. Единственото, което е необходимо, е да заявите предварително своето участие тук: https://forms.gle/qFbjHw4et6JQLBNi6
Зала Метеор Младежки център Пловдив
16:30 часа
Пролет в Гърция. Рисуване и вино в „Пекарната на Дани“
На 22 август от 19:00 ч. ще се срещнем на едно специално място – Пекарната на Дани.
Дани е човек, който влага любов във всяка своя торта, чийзкейк, мадлена и кроасан. Тя работи само с висококачествени продукти и вярва, че истинската сладост е в хармонията с природата, сезоните и хората. Пекарната ѝ е малко, кокетно и топло пространство, където ароматът на прясно изпечени сладки изкушения те кара да се усмихнеш още на прага.
В този уют ще творим нашата картина „Пролет в Гърция“ – синьо небе, бели къщи и усещане за море и свобода.
Не е нужно да имате опит в рисуването. Нашият художник ще ви покаже всяка стъпка, а ако искате – може да вложите своята фантазия и да направите картината такава, каквато я усещате.
Пекарната на Дани
19:00 часа
Tommy Rivera at Bally Club
Петък вечер, 22.08, е твоята възможност да се потопиш в ритъма на Tommy Riverra!
Очаквай силен бийт, енергия и атмосфера, каквато само #BallyClub може да предложи!
Bally Club
20:00 часа
Лили Илиева&Александър Логозаров@Контрабас
Проектът „Just songs“ на Лили Илиева и Александър Логозаров ще зазвучи в бар Контрабас този петък, когато заведението отваря отново двора си за джаз концерти и споделени музикални срещи.
Дуото ще представи някои от любимите си джазови и авторски пиеси, както и такива от след-военната singer songwriter епоха.
И понеже „импровизация“ e любим похват на двамата музиканти, всичко ще бъде интерпретирано на момента, с претенцията да звучи романтично и уютно, защото освен музикални и сценични партньори Лили и Саши са влюбено семейство с две игриви деца и много хъс за творчество и споделеност.
Елате!
Лили Илиева – вокал
Александър Логозаров – китара
Бар Контрабас
21:00 часа
23 август
Археология за всеки: Открития 2024 през очите на aрхеологa
Вниманието ще бъде насочено към открития от миналия археологически сезон – но този път през очите на един от участниците в тях. Археологът Калоян Даяров ще ви разведе из витрините на изложбата „Открития 2024“, за да ви разкаже историите зад предметите – как са открити, в какъв контекст са попаднали и защо са важни за науката.
Регионален археологически музей
10:30 часа
Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club
На 23 август (събота) се гмуркаме в още една гореща хаус вечер в #BallyClub с Benti Tres & Ann de Amor!
Bally Club
20:00 часа
MONNA@Горните конюшни
Динамична, енергична и цветна, каквито са и сетовете й! Към tech house миксовете си обича да добавя мотиви от различни музикални стилове. Енергията и танците са гарантирани!
Горните конюшни
19:00 часа
24 август
OPERA OPEN 2025: КОСА – ПРЕМИЕРА!
Либрето и стихове – Джеръм Рагни и Джеймс Радо, Музика – Галт Макдермот
24.08 – Античен театър – 20:30 часа
12.09 – Античен театър – 20:00 часа
Режисьор – Веселка Кунчева
Диригент – Константин Добройков
Сценограф и костюмограф – Мариета Голомехова
Хореограф – Явор Кунчев
Асистент-режисьор – Тодорка Митковска
Асистент – художник костюми – Гергана Мантарлиева
Солисти – Цвети Пеняшки, Николай Воденичаров – Никеца, Елена Сиракова, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Едит Унджиян, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева, Тодор Борисов
Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив
Античен театър Пловдив
20:30 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.