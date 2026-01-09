Какво да правим в Пловдив (09.01– 15.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

02 януари

Елизабет или кралицата девственица

от Кристиан Симеон

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Четящата улица

Очаква ви огромно разнообразие от 2 000 – 3 000 книги в най-различни жанрове – истинско море от истории, знания и вдъхновение. И всичко това на невероятната промоционална цена от само 1 евро за брой!

Елате и открийте своето скрито книжно съкровище.

Нека празнуваме силата на словото заедно!

Магазин при Сашо Костов

09.01 – 11.01.2026

Вечери на настолните игри

Мислите къде да прекарате своите вечери с интересни и разнообразни активности?

Искате да се запознаете с нови хора?

Искате да разнообразите ежедневието си?

В този часови диапазон младежи от 15 до 29 годишна възраст ще могат да развият уменията си за работа в екип, логическо мислене, да се запознаят с други млади хора и да разберат повече за предстоящите ни събития.

Събитието „Вечери на настолните игри“ е с вход свободен за млади хора на възраст 15-29 години.

Участието става САМО с предварителна регистрация тук:

https://forms.gle/SGfBtCnBbPghCyyq8

Поканете приятели и елате да поиграем и да се позабавляваме!

Младежки център Пловдив

18:00 часа

Хамилтън/Леков/Тасев/Карагеоргиев@Контрабас

Първи в къщата на Контрабаса за тази година ще гостуват джазмените:

Стив Хамилтън – пиано

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас

Емил Тасев – барабани

Ще слушаме авторска музика написана, композирана и аранжирана от басиста Александър Леков.

Заповядайте заради музиката, наздравиците, вкусната храна и уютната атмосфера.

Бар Контрабас

21:00 часа

DAKOTA at Bally Club

Подготвили сме ви Trap Party, което ще вдигне градуса на макс!

Bally Club

21:00 часа

ПЕТНОТО НА 26 ГОДИНИ!

Тези години минаха като миг –

много емоции,

много изпит алкохол,

смях, сълзи, танци и безброй спомени.

Бяхме заедно през всички тези години.

И ще продължим и напред – по същия начин.

Каним всички, които са се смели, танцували, влюбвали, губили и намирали себе си в бара ни,

да го направим отново.

Но този път – всички заедно.

Обичаме ви! Без вас нямаше да сме това което сме! Очакваме ви!

Петното на Роршах

20:00 часа

10 януари

Финал на Международен конкурс за диригенти

Оперна гала

Програмата на концерта включва откъси от оперите „ТОСКА“, „БОХЕМИ“, „МАДАМ БЪТЕРФЛАЙ“ от Пучини.

Солисти: Таня Иванова, Евгения Ралчева, Борис Тасков, Елена Чавдарова – Иса, Вера Гиргинова, Марияна Панова, Свилен Николов, Божидар Божкилов, Алпер Юнлютюрк, Мария Анастасова, Васил Игов

Oркестър на Опера Пловдив

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Jazz Night with TANIYA VATKOVASKA – TANITA

Таня Ватковска – Танита

глас и пиано

На 10 януари сцената ще бъде пространство за свобода, спонтанност и живо музикално общуване. Таня Ватковска – Танита ще представи инцидентно участие, в което гласът и пианото се срещат в открит диалог, воден от импровизацията – същността на джаза.

В програмата ще звучат собствени интерпретации на инструментални и вокални теми от различни музикални епохи и стилове. Умишлено без обявени заглавия, за да остане място за изненада и за онзи непредвидим процес, в който всяко изпълнение следва момента, настроението и енергията на публиката. Така концертът се превръща в неповторимо преживяване.

Вечер, посветена на слушането, на споделянето и на джаза като жив процес, а не като фиксирана форма.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

RIFF N’ ROLL VOL.15

14 пъти досега вдигахме шум.

Тази събота продължаваме традицията.

RIFF N’ ROLL се завръща с двама селектора зад пулта –

EL BOBEE & LITE SPICE.

Двама души, които знаят как се удрят струни,

и как се пуска ударна вълна, която не пита дали си готов.

Очаквайте:

rock / punk / pop-punk / alternative / garage rock /indie rock/ psychedelic rock / nu-metal / metalcore

Няма да е леко.

Няма да е тихо.

Но ще е точно както трябва.

Петното на Роршах

21:00 часа

ENPIC at Bally Club

Събота вечер е време да разпуснем – дълбок звук, клубна енергия и ритъм до късно.

Bally Club

21:00 часа

Don’t Panic / Set by R.A.D.I.D.A.S : 10.01

Отговорността за първото парти за 2026-та се пада на R.A.D.I.D.A.S. (Радо Кирков)

Това означава, че атмосферата ще се нажежи поне до 42 градуса, или до 42 шота… Нека новата година започне без паника!

Рок бар Download

22:30 часа

11 януари

Blood on the Clocktower

Готови ли сте за една мистериозно-забавна следобедна сесия?

На 11 януари (неделя) ще потънем в света на Blood on the Clocktower – игра на дедукция, логика, наблюдателност и стратегическо мислене!

Blood on the Clocktower в МЦ Пловдив!

В неделния следобед Зала „Метеор 1“ ще се превърне в сцена за умели разсъждения, внимателни разговори и търсене на истината сред множество роли и скрити способности.

Тема: Blood on the Clocktower — донесете добро настроение и желание за стратегическа игра!

Очаквайте:

Динамични дискусии и много логически предизвикателства

Разнообразни роли и вълнуващи сюжетни обрати

Преживяване, което обединява феновете на социалните дедуктивни игри

МEСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ ДО 15 УЧАСТНИЦИ!

Записването става само чрез формуляра:

Запиши се тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeOjyueNoQx3syNBlygK6M4khLJ5kpy8d9J6KbQYiYQB50A/viewform?usp=headerю

Младежки център Пловдив

15:00 часа

Prima Facie

Теса Енслър е млад адвокат, талантлива, забавна, уверена в себе си. Успява с воля и талант да извърви дълъг път – от бедното семейство от малкия град, през образованието в юридическия факултет в Кеймбридж, до специалист в най-авторитетните кантори. Посветила живота си в служба на система, в която безпрекословно вярва. Играе само по правилата. В един момент животът ѝ се променя и същата тази система е призована от нея, за да въздаде справедливост. Оказва се невъзможно.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

