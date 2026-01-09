Какво да правим в Пловдив (09.01– 15.01)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
02 януари
Елизабет или кралицата девственица
от Кристиан Симеон
Камерна зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Четящата улица
Очаква ви огромно разнообразие от 2 000 – 3 000 книги в най-различни жанрове – истинско море от истории, знания и вдъхновение. И всичко това на невероятната промоционална цена от само 1 евро за брой!
Елате и открийте своето скрито книжно съкровище.
Нека празнуваме силата на словото заедно!
Магазин при Сашо Костов
09.01 – 11.01.2026
Вечери на настолните игри
Мислите къде да прекарате своите вечери с интересни и разнообразни активности?
Искате да се запознаете с нови хора?
Искате да разнообразите ежедневието си?
В този часови диапазон младежи от 15 до 29 годишна възраст ще могат да развият уменията си за работа в екип, логическо мислене, да се запознаят с други млади хора и да разберат повече за предстоящите ни събития.
Събитието „Вечери на настолните игри“ е с вход свободен за млади хора на възраст 15-29 години.
Участието става САМО с предварителна регистрация тук:
https://forms.gle/SGfBtCnBbPghCyyq8
Поканете приятели и елате да поиграем и да се позабавляваме!
Младежки център Пловдив
18:00 часа
Хамилтън/Леков/Тасев/Карагеоргиев@Контрабас
Първи в къщата на Контрабаса за тази година ще гостуват джазмените:
Стив Хамилтън – пиано
Николай Карагеоргиев – китара
Александър Леков – бас
Емил Тасев – барабани
Ще слушаме авторска музика написана, композирана и аранжирана от басиста Александър Леков.
Заповядайте заради музиката, наздравиците, вкусната храна и уютната атмосфера.
Бар Контрабас
21:00 часа
DAKOTA at Bally Club
Подготвили сме ви Trap Party, което ще вдигне градуса на макс!
Bally Club
21:00 часа
ПЕТНОТО НА 26 ГОДИНИ!
Тези години минаха като миг –
много емоции,
много изпит алкохол,
смях, сълзи, танци и безброй спомени.
Бяхме заедно през всички тези години.
И ще продължим и напред – по същия начин.
Каним всички, които са се смели, танцували, влюбвали, губили и намирали себе си в бара ни,
да го направим отново.
Но този път – всички заедно.
Обичаме ви! Без вас нямаше да сме това което сме! Очакваме ви!
Петното на Роршах
20:00 часа
10 януари
Финал на Международен конкурс за диригенти
Оперна гала
Програмата на концерта включва откъси от оперите „ТОСКА“, „БОХЕМИ“, „МАДАМ БЪТЕРФЛАЙ“ от Пучини.
Солисти: Таня Иванова, Евгения Ралчева, Борис Тасков, Елена Чавдарова – Иса, Вера Гиргинова, Марияна Панова, Свилен Николов, Божидар Божкилов, Алпер Юнлютюрк, Мария Анастасова, Васил Игов
Oркестър на Опера Пловдив
Дом на културата „Борис Христов“
19:00 часа
Jazz Night with TANIYA VATKOVASKA – TANITA
Таня Ватковска – Танита
глас и пиано
На 10 януари сцената ще бъде пространство за свобода, спонтанност и живо музикално общуване. Таня Ватковска – Танита ще представи инцидентно участие, в което гласът и пианото се срещат в открит диалог, воден от импровизацията – същността на джаза.
В програмата ще звучат собствени интерпретации на инструментални и вокални теми от различни музикални епохи и стилове. Умишлено без обявени заглавия, за да остане място за изненада и за онзи непредвидим процес, в който всяко изпълнение следва момента, настроението и енергията на публиката. Така концертът се превръща в неповторимо преживяване.
Вечер, посветена на слушането, на споделянето и на джаза като жив процес, а не като фиксирана форма.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
RIFF N’ ROLL VOL.15
14 пъти досега вдигахме шум.
Тази събота продължаваме традицията.
RIFF N’ ROLL се завръща с двама селектора зад пулта –
EL BOBEE & LITE SPICE.
Двама души, които знаят как се удрят струни,
и как се пуска ударна вълна, която не пита дали си готов.
Очаквайте:
rock / punk / pop-punk / alternative / garage rock /indie rock/ psychedelic rock / nu-metal / metalcore
Няма да е леко.
Няма да е тихо.
Но ще е точно както трябва.
Петното на Роршах
21:00 часа
ENPIC at Bally Club
Събота вечер е време да разпуснем – дълбок звук, клубна енергия и ритъм до късно.
Bally Club
21:00 часа
Don’t Panic / Set by R.A.D.I.D.A.S : 10.01
Отговорността за първото парти за 2026-та се пада на R.A.D.I.D.A.S. (Радо Кирков)
Това означава, че атмосферата ще се нажежи поне до 42 градуса, или до 42 шота… Нека новата година започне без паника!
Рок бар Download
22:30 часа
11 януари
Blood on the Clocktower
Готови ли сте за една мистериозно-забавна следобедна сесия?
На 11 януари (неделя) ще потънем в света на Blood on the Clocktower – игра на дедукция, логика, наблюдателност и стратегическо мислене!
Blood on the Clocktower в МЦ Пловдив!
В неделния следобед Зала „Метеор 1“ ще се превърне в сцена за умели разсъждения, внимателни разговори и търсене на истината сред множество роли и скрити способности.
Тема: Blood on the Clocktower — донесете добро настроение и желание за стратегическа игра!
Очаквайте:
Динамични дискусии и много логически предизвикателства
Разнообразни роли и вълнуващи сюжетни обрати
Преживяване, което обединява феновете на социалните дедуктивни игри
МEСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ ДО 15 УЧАСТНИЦИ!
Записването става само чрез формуляра:
Запиши се тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeOjyueNoQx3syNBlygK6M4khLJ5kpy8d9J6KbQYiYQB50A/viewform?usp=headerю
Младежки център Пловдив
15:00 часа
Prima Facie
Теса Енслър е млад адвокат, талантлива, забавна, уверена в себе си. Успява с воля и талант да извърви дълъг път – от бедното семейство от малкия град, през образованието в юридическия факултет в Кеймбридж, до специалист в най-авторитетните кантори. Посветила живота си в служба на система, в която безпрекословно вярва. Играе само по правилата. В един момент животът ѝ се променя и същата тази система е призована от нея, за да въздаде справедливост. Оказва се невъзможно.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.