Грък потроши 7 автомобила край Скобелева майка

19-годишен гръцки гражданин бе задържан и обвинен от Районна прокуратура за меко за увреждането на цели 7 автомобила край пътен възел Скоболева майка вчера. Сигналът за вандализма е подаден вчера сутринта.

Установено е, че малко инцидента между А.Г., който се движел в микробус, и другите пътници в него възникнал конфликт. 19-годишният мъж се ядосал, слязъл от превозното средство, тръгнал по пътното платно и започнал да хвърля твърди предмети по предните обзорни стъкла на преминаващите автомобили. Той повредил седем от тях. А.Г. също така удрял колите с ръце и ги блъскал. Няма пострадали хора. Той се е връщал от чужбина и е пътувал в посока към Гърция.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.