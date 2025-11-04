Изложба „Тракиеца“ и работилница за комикси в РАМ-Пловдив

Изложбата „Тракиеца“ – графичен роман, създаден в сътрудничество между екипа и учениците на Манга Академия и сръбския творец Иван Велкович, ще бъде открита на 7 ноември, от 18 ч. в Регионален археологически музей – Пловдив. Проектът обединява фентъзи и научна фантастика с елементи от балканската култура и история, пренасяйки публиката в алтернативна вселена, където минало и бъдеще се преплитат.

Главният герой – Тракиеца – е загадъчен пътешественик във времето, чиято мисия остава неясна до самия край. Сред стражи роботи, магически портали и паралелни реалности се разгръща история за смелост, приятелство и силата на човешкия избор.

Изложбата показва пътя на създаването на романа – от първите идеи и скици до завършените страници. Тя разказва и за общността зад проекта – млади автори от Манга Академия, които в продължение на почти четири години работят рамо до рамо с професионалисти от България и Сърбия.

„Тракиеца“ е вдъхновяващ пример за творческо сътрудничество и за силата на въображението, което обединява поколения и култури чрез езика на изкуството.

Работилница за създаване на комикси в екип

На 8 ноември от 10:30 ч., нашите приятели от Манга Академия ще проведат специална работилница за младежи на 14+ години за създаване на комикси в екип, в която ще можете да научите повече за рисуването на комикси и как да ги създавате с приятели.

Събитието е безплатно, но местата за участие са ограничени, затова не пропускайте да се запишете предварително. Регистрацията се извършва само чрез онлайн формата, предоставена от организаторите. Последвайте линка по-долу, за да запазите своето място и да станете част от това творческо приключение!

Регистрирай се тук!