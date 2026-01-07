Американски компании имат интерес да купят „Лукойл“

Американските компании Chevron и Quantum Capital Group проявяват интерес към придобиването на руския петролен концерн Лукойл, който е обект на международни санкции, съобщава БНТ.

По информация на Financial Times, двете дружества подготвят оферта на стойност около 22 млрд. долара за ключови активи на „Лукойл“. Потенциалната сделка обхваща както рафинерии, така и мрежата от бензиностанции на компанията – над 2000 обекта, разположени в Европа, Азия и Близкия изток.

Сред активите, включени в преговорите, са рафинерията в Бургас, търговските обекти на „Лукойл“ в България, както и редица данъчни складове. Източници твърдят, че администрацията на Доналд Тръмп е склонна да окаже подкрепа за подобна сделка, като Вашингтон вече е дал зелена светлина американските компании да водят преговори с руския концерн до 17 януари.