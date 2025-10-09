Законопроект на ИТН за личните данни мина на първо четене

Днес по време на обедната почивка парламентът прие на първо четене спорен законопроект, предложен от партия „Има такъв народ“. С него се предвижда затвор от 1 до 6 години за разпространение на информация от личния живот на дадено лице.

Правната комисия разгледа и одобри проекта за по-малко от час. Законопроектът беше приет с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“. Предложението предизвика притеснения, че може сериозно да ограничи свободата на медиите и работата на журналисти.

„За“ гласуваха:

Георги Кръстев, Анна Александрова, Рая Назарян, Николай Братованов (ГЕРБ), Хамид Хамид (ДПС-НН), Мая Димитрова и Владимир Георгиев (БСП), Александър Рашев, Николета Кузманова (ИТН), Златан Златанов, Цвета Рангелова и Петър Петров (Възраждане).

„Против“ гласуваха:

Надежда Йорданова и Стою Стоев (ПП-ДБ), Бранимир Балачев (ГЕРБ) и Христо Расташки (МЕЧ)

„Въздържал се“ гласува само Юлиана Матеева (Величие).

От гласуването отсъстваха общо 5 депутати. Това са: