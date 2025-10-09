Законопроект на ИТН за личните данни мина на първо четене

Днес по време на обедната почивка парламентът прие на първо четене спорен законопроект, предложен от партия „Има такъв народ“. С него се предвижда затвор от 1 до 6 години за разпространение на информация от личния живот на дадено лице.
ИТН предлага до 6 години затвор за разпространение на лична информация
Правната комисия разгледа и одобри проекта за по-малко от час. Законопроектът беше приет с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“. Предложението предизвика притеснения, че може сериозно да ограничи свободата на медиите и работата на журналисти.
„За“ гласуваха:
- Георги Кръстев, Анна Александрова, Рая Назарян, Николай Братованов (ГЕРБ), Хамид Хамид (ДПС-НН), Мая Димитрова и Владимир Георгиев (БСП), Александър Рашев, Николета Кузманова (ИТН), Златан Златанов, Цвета Рангелова и Петър Петров (Възраждане).
„Против“ гласуваха:
- Надежда Йорданова и Стою Стоев (ПП-ДБ), Бранимир Балачев (ГЕРБ) и Христо Расташки (МЕЧ)
„Въздържал се“ гласува само Юлиана Матеева (Величие).
От гласуването отсъстваха общо 5 депутати. Това са:
- Ертен Анисова и Калин Стоянов (ДПС-НН), Явор Хайтов (АПС), Иван Величков (ГЕРБ) и Людмила Илиева (ПП-ДБ).