Премиерът и министрите на блицконтрол в парламента днес

Министър-председателят Росен Желязков и тримата вицепремиери ще се изправят пред депутатите днес в рамките на отложеното блицконтролно заседание, след като миналата седмица не успяха да участват заради неотложни ангажименти. След техните изяви ще започне редовният парламентарен контрол, в който ще отговарят общо десет министри.

Най-много въпроси са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов -14 питания, и към този на околната среда и водите Манол Генов – осем.

Вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов също ще участват и в двете части на контрола.

Сред министрите, които ще застанат пред народните представители, са още здравният министър Силви Кирилов, икономическият министър Петър Дилов, енергийният министър Жечо Станков, спортният министър Иван Пешев, първият дипломат Георгиева и земеделският министър Георги Тахов.

