Предстои президентът да връчи първия проучвателен мандат

В близките дни се очаква президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство. Това намерение той обяви на 19 декември 2025 г., след края на консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Разговорите бяха проведени след оставката на кабинета с премиер Росен Желязков и започнаха на 15 декември.
Първият мандат по традиция се предоставя на най-голямата парламентарна сила – ГЕРБ–СДС. Конституцията предвижда, че след оставка на правителство президентът започва процедура по връчване на мандати. След консултации той възлага на кандидат за министър-председател, излъчен от най-голямата парламентарна група, да състави кабинет. Ако това не се случи в срок от седем дни, мандатът преминава към втората по численост група, а при неуспех и към следваща. При успешно приключване на процедурата президентът предлага на Народното събрание да избере премиера.
Ако не бъде постигнато съгласие за редовно правителство, държавният глава, след нови консултации, назначава служебен кабинет и насрочва предсрочни избори в рамките на два месеца.
Един коментар
Главното Б с Главното Голямо Д може пак да направят правителство. Какво като са малцинство. Малцинство, ама Голямо! Избори, при същия избирателен процес също ще ги направи Първа политическа сглобка в страната – трансевролибералатлантическа! И „квото кажат началниците – горе“….