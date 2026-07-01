Правителството приема бюджет 2026

Правителството ще разгледа и приеме на днешното си заседание пакета с проектобюджетите за 2026 година, след което те ще бъдат внесени за окончателно разглеждане в Народното събрание.

В проекта е заложен бюджетен дефицит от 5,7%, което ще наложи поемането на нов държавен дълг в размер на 2,2 млрд. евро. Финансовата рамка вече предизвика критики както от бизнеса и синдикатите, така и от опозицията, която обвинява кабинета в прекомерни разходи.

По-високи винетки, осигуровки и промени в заплатите

Сред предвидените мерки е 30-процентно увеличение на цените на винетките от 1 август, както и повишаване на данъка върху хазарта до 10%.

От същата дата се планира ръст на минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход. Предвижда се държавните служители да започнат да плащат лични осигуровки, като възнагражденията им ще бъдат компенсирани.

От 1 септември е заложено 10% намаление на разходите за възнаграждения в бюджетния сектор, както и таван на заплатите на ръководствата на държавните предприятия.

Пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило, докато останалите социални плащания и таванът на пенсиите остават без промяна.

На заседанието кабинетът ще обсъди още подготовката на България за домакинството на „Евровизия 2027“, отпускането на 200 хил. евро хуманитарна помощ за Ливан и Ивицата Газа, както и промени по договорите за придобиването на бойни машини „Страйкър“ и противотанкови ракети „Джавелин“.