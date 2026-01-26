Нов скандал около „Съвета за мир“ – Пеевски критикува външния министър

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски остро разкритикува външния министър в оставка Георг Георгиев за решението ратификацията на членството на България в т.нар. Съвет за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде отложена за следващото Народно събрание.

По думите на Пеевски това е „много лош сигнал към международните партньори“ и буди недоумение. Той обяви, че ще изпрати писмо до премиера в оставка Росен Желязков с въпрос кой оказва натиск върху правителството и дали то се поддава на влияние от „прокситата на Сорос – ПП-ДБ“.

Какви са реакциите след присъединяването към „Съвета за мир“ на Тръмп

В неделно интервю Георг Георгиев заяви, че за ратификацията „няма срок“ и че е по-разумно темата да бъде оставена на следващия парламент. Министърът посочи, че структурата около инициативата на Тръмп тепърва ще се оформя като международна организация и че България трябва да подходи умерено.

Пеевски обаче настоя, че ако правителството не внесе ратификацията, парламентарната му група ще предложи проект за решение, с което Народното събрание да задължи кабинета да го направи. Според него членството е шанс България да заеме самостоятелна позиция по ключови глобални конфликти.

Правителството в оставка се присъедини към инициативата на Доналд Тръмп почти без публичност, а темата вече предизвиква остър политически сблъсък.