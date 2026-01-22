Какви са реакциите след присъединяването към „Съвета за мир“ на Тръмп

Източник: Свободна Европа

„Грешно, неадекватно и опасно действие“, „унижение за всеки българин“, „пробив срещу общата политика на ЕС“ – така представители на „Да, България“ и ДСБ коментираха подписаното от премиера в оставка Росен Желязков присъединяване на България към т.нар. „Съвет за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В същото време решението на Желязков беше посрещнато с възхвала и поздравления от санкционирания за корупция от САЩ лидер на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, който ден по-рано призова за подобен ход.

Правителството на Желязков подаде оставка

Новината идва въпреки факта, че Желязков и правителството му са в оставка от 11 декември, след най-мащабните протести в България от началото на 90-те години. До средата на април в страната предстоят парламентарни избори, след като нито една от формациите, получили мандат за съставяне на правителство, не пожела да го реализира.

Румен Радев слиза от поста президент

В оставка е и президентът Румен Радев, който обяви оттеглянето си в началото на седмицата. В сряда той съобщи, че е получил покана за участие като държавен глава в „Съвета за мир“.

Създаването на „Съвет за мир“ беше обявено от Тръмп преди месеци. Първоначално идеята беше свързана с намиране на решение за войната в Газа, но впоследствие концепцията се разшири. Самият Тръмп определя формированието като алтернатива и потенциален заместник на Организацията на обединените нации (ООН), в която България членува от 1955 г.

Министерският съвет съобщи, че одобряването на присъединяването на България към „Съвета за мир“ ще бъде внесено в дневния ред на Народното събрание още следващата седмица.

Какво каза Пеевски

Делян Пеевски поздрави Желязков за действията му и заяви, че за България е „чест и привилегия“ да бъде част от „Съвета за мир“ на Тръмп.

„За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред“, гласи позицията му.

Какво казаха от ПП–ДБ

Първата реакция на действията на Желязков дойде от „Да, България“.

Съпредседателят на партията Божидар Божанов определи решението като „грешно, неадекватно и опасно“, взето от правителство, което е „загубило легитимност“.

„Това е пробив срещу общата политика на ЕС. Фактът, че България се превръща в пореден „троянски кон“ и застава редом с Орбан – единствена от останалите европейски държави – е тревожен“, каза Божанов.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че решението е „натикало страната в ъгъла до Унгария“. Той подчерта, че правителство в оставка не е легитимно да предприема подобни ходове и че те компрометират позициите на България спрямо европейските ѝ партньори.

„Българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа“, допълни Василев.

Срещу решението се обяви и българският евродепутат от ДСБ Радан Кънев.

„Това не е просто скандал, а унижение за всеки българин. Присъствието на българския премиер в доживотния личен „Съвет за мир“ на Тръмп, в компанията на шепа авторитарни лидери, превръща нашата достойна европейска държава в част от компанията, която „целува г*за“. Извинете за израза“, написа Кънев във Фейсбук.

До момента решението на правителството не е коментирано от коалиционните партньори, които стоят зад кабинета „Желязков“ – ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.