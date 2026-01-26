Дете загина при катастрофа в Прохода на Републиката

Тежка катастрофа между тир и лек автомобил в Прохода на Републиката отне живота на 9-годишно дете. Ударът е станал, след като камионът се е завъртял на пътя и е блъснал колата, в която е пътувало семейството. Детето е починало по време на транспортирането към болница. Бащата е с тежки травми и счупвания на двата крака, а майката е в стабилно състояние.

Шофьорът на тира, турски гражданин, е направил опит да напусне мястото на инцидента, но е бил задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Заради катастрофата пътят през прохода беше временно затворен за движение.