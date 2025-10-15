Кворумът под въпрос: Борисов иска преформатиране на властта

Работата на Народното събрание днес е под въпрос, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че депутатите от неговата партия повече няма да осигуряват кворум за провеждане на заседания. Повод за заканата стана слабото представяне на ГЕРБ на извънредните местни избори в Пазарджик, където формацията се класира шеста.
Разгневен от резултатите и реакциите на други политически сили, Борисов обяви, че е време за „преформатиране на властта“ или за предсрочни избори. Той настоя премиерът Росен Желязков да предприеме промени в управлението, включително и по отношение на председателя на парламента Наталия Киселова, която според него не изпълнява задълженията си сериозно.
Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство
В същото време лидерът на „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски изрази готовност да подкрепи кандидат на ГЕРБ за председател на Народното събрание и да участва в разговори за нов управленски формат.
Пеевски: Управлението има нужда от преформатиране, чакам покана от Желязков
Въпреки политическото напрежение, в дневния ред на парламента за днес са включени три ратификации на международни споразумения, одит на отчетите на Сметната палата и обсъждане на промени в Закона за туризма. От ПП–ДБ обявиха, че ще настояват за създаване на временна комисия за автомагистрала „Хемус“ и за провеждане на две изслушвания.
