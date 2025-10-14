Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство

Премиерът Росен Желязков отмени редовното правителствено заседание, което трябваше да се проведе в сряда, 15 октомври. Решението му идва след заседанието на ГЕРБ, след което лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че партията няма място в това управление, пише OFFNews.

След тежкия изборен провал в Пазарджик Бойко Борисов изнесе едно от най-гневните си и запомнящи се с образния си език изказвания през последните години. Пред партийния актив и цялото ръководство – премиера Росен Желязков, вицепремиера Томислав Дончев, Рая Назарян, Деница Сачева, Костадин Ангелов и министрите от кабинета – той направи безпощаден разбор на коалицията, партньорите и вътрешното състояние на партията.

„Всички си мислеха, че могат да се катерят на моя гръб – ама е хлъзгав!“, заяви Борисов, след което добави:

„Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос. Но изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Той е голям, но хлъзгав – днес ще се изхлузят!“

По думите му ГЕРБ е излязъл „шести от сглобката“:

Окончателно: Пеевски спечели изборите в Пазарджик

„Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Айде сега хващайте се и ще си карате сами влака! Затова премиерът да се стяга, да преформатира и включително председателя на НС – една година вече мина, стига им. “

„Министерствата са на концесия!“

Борисов обяви, че няма повече да бъде „параван“ на властта:

„Шести сме, никаква отговорност вече – има ДПС–Ново начало, има ПП–ДБ, има Възраждане. Повече няма да бъдем параван! Министерствата са на концесия! С мене такива безобразия нямаше да стават. Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство.“

Той заяви, че няма да осигурява кворум:

„Ще изкараме три-четири дена без кворум и правителството ще си замине. Без шестата партия!“

„Киселова на роза, череша, слива и маруля…“

Лидерът на ГЕРБ не пощади и председателя на Народното събрание Наталия Киселова (в lapsus, вместо Росица Киселова):

„БСП имат 19 депутати, а седят по 7–8–9. Киселова, където види празник на роза, череша, слива, на маруля – заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне!“

„Божанов чисти пърхот“

Борисов разкритикува и ПП–ДБ:

„Вчера Мирчев ми пише смс-и – ‘Изядоха те, погълнаха те, ликвидираха те’. Благодаря, Мирчев, не ни мисли – ще оцелеем! ГЕРБ направи каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде – нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген. Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев!“

„Колко им беше кеф вчера – на Кирил Петков, че ГЕРБ изчезва, Божанов чисти пърхот, Василев и той. Добре, имате по 200–300 гласа отгоре при ниска активност – радвайте се!“

„Няма да ми се подиграват един файтон хора!“

„Няма да ми се подиграват ПП и ДБ! Един файтон хора ми се подиграват, че са ни били в Пазарджик! Ако знаех, че толкова ще се радват, щях да ви пратя всички там и да ги смажем!“

Борисов добави, че „понякога да си шести е по-достойно, отколкото да си първи, втори или трети“:

„Ние не влизаме по махалите, не купуваме, не заплашваме. Това е разликата между нас и тях!“

„От утре всички по родните си места!“

След емоционалния разбор Борисов разпореди пълна проверка по места:

„От утре всички по родните си места – да видите колко е изядено от ГЕРБ: крака, ръце, колко е оглозгано, какво е останало! От вашите доклади ще направя преценка какво ще бъде поведението ни занапред. Има ли изядено и наръфано – отиваме на избори!“

Той поиска „честна оценка по градове и села“ и обяви, че шефът на структурата в Пазарджик трябва да си подаде оставката.

„Боташ“, чувалите с пари и Радев

„Да се включат тези 700 милиона, от които над 230 сме изплатили за Боташ, в бюджета – да скача дефицитът! Искат пари младите лекари? Да видят как са заминали с чували за Турция! Да отидат при Радев и да си ги търсят!“

„Милите журналисти наобиколили Радев и го питат за Пазарджик, не за Боташ – там отидоха парите за младите лекари и за учителите!“

„След още една година ще сме 26-и“

„Една година крепихме държавата – резултатът е шести. Ако караме още една, ще станем 26-и. Баща ми викаше: ‘Як си, сине, ама си будала!’ Бяхме будали, но се събудихме с друг акъл!“

„Няма да счупим ние първи коалицията, но и няма да стоим тук по този начин. Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав.“

В заключение Борисов призова премиера Росен Желязков „да се стегне и да преформатира правителството“, а на въпрос дали ГЕРБ ще продължи да подкрепя кабинета, отговори лаконично:

„На нас ни светна червената лампа.“