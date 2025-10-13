ИТН оттегли законопроекта си информацията от личния живот

Партията „Има такъв народ“, ръководена от Слави Трифонов, е изтеглила предложените промени в Наказателния кодекс, които предвиждаха затвор от 1 до 6 години за разпространяване на информация от личния живот на някого. Това се случи след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов увери журналистите, че е разговарял с Трифонов и законопроектът няма да стигне до обсъждане в пленарна зала.

Слави Трифонов коментира във Facebook, че много хора, включително журналисти и публични личности, изказвали мнения, без изобщо да са прочели законопроекта, като според него дори Борисов никога не е чел проектозакон. Трифонов подчерта, че в предложението не е имало нищо, което да ограничава свободата на словото. Целта е била да се защити личното пространство и да се предотврати изнудване чрез лични снимки – нещо, което според него се случва често.

Той изрази уважение към авторите на законопроекта и завърши с цитат на режисьора Рангел Вълчанов, когото нарече велик човек и свой познат.

„Той ми казваше: „Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“ И беше прав“.