Арестуваха тийнейджъри за дързък грабеж в Пловдив

Криминалисти от Второ РУ разкриха и задържаха автори на грабеж в Пловдив. Оперативните и издирвателни действия стартирали около 22.30 ч. в събота, след като пловдивчанин се оплакал, че в пресечка на ул. „Цар Кардам“ трима непознати му отнели насила портфейл с пари и лични документи.

При разследването по „горещи следи“ служителите влезли по следите на три момчета – 18-годишен и двама непълнолетни. С полицейска заповед те били задържани за едно денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство.