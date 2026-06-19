Депутатите обсъждат и промени в банковия надзор

Народното събрание ще изслуша шестима министри в рамките на днешния парламентарен контрол. Сред темите, които ще бъдат поставени пред членовете на кабинета, са състоянието на язовири, проблемите в българския шахмат, образованието, околната среда, регионалното развитие и отбраната.

Първи на въпроси на народните представители ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. Запитванията към него са свързани с техническото състояние на язовирите „Огоста“ и „Рабиша“ и необходимостта от ремонтни дейности по тях.

Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще представи позицията на ведомството относно ситуацията в българския шахмат и мерките за гарантиране на правата на състезателите.

В програмата на парламента е включено и гласуване на промени в споразумението между България и Европейския съюз по програмата InvestEU. Предвижда се страната да увеличи финансовото си участие от 150 млн. евро до близо 245 млн. евро.

Депутатите ще разгледат на първо четене и изменения в Закона за кредитните институции. Предложените текстове целят да приведат националното законодателство в съответствие с европейските изисквания за банковия надзор. Сред промените е въвеждането на ограничения за продължителността на мандатите на членовете на ръководните органи, ангажирани с надзорната дейност на БНБ.

Освен министрите на земеделието и спорта, в парламентарния контрол ще участват още министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов.