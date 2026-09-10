Депутатите гласуват на второ четене промени в Закона за защита на потребителите

Депутатите ще обсъдят и ще гласуват на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, според приетата програма за работа на парламента, съобщава БТА.

Вчера в пленарната зала беше представена част от доклада на второ четене, но поради изтеклото време на заседанието той не бе изчетен докрай и съответно не се премина към гласуване.

С измененията се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ.

Промените определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите, преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн.

Поправките в закона предвиждат също за всички договори от разстояние – в това число и за договорите за предоставяне на финансови услуги, сключени чрез онлайн интерфейс, задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние, когато потребителят сключва договор от разстояние по електронен път.

Очаква се Народното събрание да ратифицира Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.